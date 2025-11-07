Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsShe left her husband and took hand her devar turned out to be unfaithful reaching SP office woman poured petrol herself
पति को छोड़कर थामा देवर का हाथ, वो भी निकल गया बेवफा, एसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने उड़ेला पेट्रोल

पति को छोड़कर थामा देवर का हाथ, वो भी निकल गया बेवफा, एसपी ऑफिस पहुंचकर महिला ने उड़ेला पेट्रोल

संक्षेप: हाथरस में पति को छोड़ देवर का हाथ थामा, अब उसने भी छोड़ दिया तो महिला ने एसपी दफ्तर पहुंच आत्महत्या का प्रयास किया। कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस पर आरोपी कथित पति पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है।

Fri, 7 Nov 2025 11:09 PMDinesh Rathour हाथरस
share Share
Follow Us on

यूपी के हाथरस में पति को छोड़ देवर का हाथ थामा, अब उसने भी छोड़ दिया तो महिला ने एसपी दफ्तर पहुंच आत्महत्या का प्रयास किया। कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस पर आरोपी कथित पति पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस से सतर्कता दिखाते हुए महिला को सकुशन पकड़ा और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस तहरीर पर कार्रवाई की बात कह रही है। कोतवाली सदर इलाके की एक कॉलोनी निवासी महिला की करीब छह साल पहले शादी हुई थी। पति नशे का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता। इसी दौरान महिला की अपने देवर से नजदीकी बढ़ गई और यह नजदीकी प्यार में बदल गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देवर ने भी महिला के साथ शादी करने की बात करते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद देवर-भाभी घर से फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की तो दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप दिया। कुछ दिनों बाद महिला को देवर ने भी छोड़ दिया, जबकि वह उसी के साथ रहना चाहती थी। देवर ने महिला को छोड़ा तो इस बात की शिकायत लेकर वह पुलिस के पास पहुंची। महिला की मानें तो वह काफी दिनों से देवर के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।

इसी बात से नाराज महिला शुक्रवार की सुबह एसपी दफ्तर पर पैट्रोल साथ लेकर पहुंच गई। यहां पर उसने अपने ऊपर पैट्रोल उड़ेल लिया और आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। यह देख वहां पर मौजूद पुलिस कर्मी दौड़े और समय रहते महिला को पकड़ लिया। यहां से महिला को महिला पुलिस कर्मी के साथ जिला अस्पताल भेजा गया। यहां पर महिला ने आप बीती बताई। जिस पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा, महिला का पारिवारिक विवाद चल रहा है। पति को छोड़कर महिला अपने देवर के साथ रह रही है, अब देवर ने भी उसे छोड़ दिया है। जिसे लेकर अब महिला देवर व अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर दफ्तर आई थी। यहां पर उसने पैट्रोल डाल कर आत्महत्या का प्रयास किया, समय रहते महिला को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है, ताकि हकीकत सामने आ सके।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी को राहत, इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में याचिका खारिज
ये भी पढ़ें:धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म में पुलिस का शिकंजा, छांगुर बाबा के 3 गुर्गे अरेस्ट
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Police Devar-Bhabhi Husband Wife अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |