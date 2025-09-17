पति को खुद मारकर औरों पर लगा दिया इल्जाम, पत्नी ही निकली बीईओ के नौकर की कातिल!
14 जुलाई को उसने एक प्रार्थना पत्र देकर बीईओ के तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा दिया। अंबेडकरनगर के जहांगीरगंज अलाऊपुर का रहने वाला सूरज बीईओ के घर में काम करता था। उसकी पत्नी भी साथ ही रहती थी। 23 जून को सूरज की फंदे से लटकती लाश मिली थी। पुलिस ने सूरज की पत्नी और अन्य लोगों से पूछताछ की थी।
यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के नौकर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि नौकर की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी। बाद में उसने जौनपुर महाराजगंज के रहने वाले बीईओ के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस साल 23 जून को घर में नौकर की लाश लटकती मिली थी।
बताया जा रहा है कि उस समय नौकर की पत्नी ने कहा था कि उसके पति ने आत्महत्या की है लेकिन 14 जुलाई को उसने एक प्रार्थना पत्र देकर बीईओ के तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा दिया। मामला प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र के धुईं गांव का है। धुईं गांव में अंबेडकरनगर में तैनात बीईओ शैलेंद्र तिवारी का घर है। अंबेडकरनगर के ही जहांगीरगंज अलाऊपुर का रहने वाला सूरज बीईओ के घर में काम करता था। उसकी पत्नी भी साथ ही रहती थी।
23 जून को सूरज की फंदे से लटकती लाश मिली थी। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले में सूरज की पत्नी और अन्य लोगों से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि तब सूरज की पत्नी ने मामूली विवाद के बाद पति के खुदकुशी कर लेने की बात कही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद 14 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र देकर उसने बीईओ शैलेंद्र तिवारी के तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा दिया। तीनों रिश्तेदार जौनपुर के महाराजगंज क रहने वाले हैं।
पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो सूरज की पत्नी पर शक गहराने लगा। अंत में पुलिस ने उसी को आरोपी बना दिया। हालांकि सूरज की पत्नी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। उसके प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने पट्टी थाने से रिपोर्ट मंगाई। विवेचक विजय यादव की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि सूरज की पत्नी का नाम प्रकाश में आया है। इसी वजह से उसे आरोपी बनाया गया है। विवेचक ने बताया कि सूरज की पत्नी का इस घटना में शामिल होने का तथ्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।