पति को खुद मारकर औरों पर लगा दिया इल्जाम, पत्नी ही निकली बीईओ के नौकर की कातिल!

यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के नौकर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि नौकर की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी। बाद में उसने जौनपुर महाराजगंज के रहने वाले बीईओ के तीन रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस साल 23 जून को घर में नौकर की लाश लटकती मिली थी।

बताया जा रहा है कि उस समय नौकर की पत्नी ने कहा था कि उसके पति ने आत्महत्या की है लेकिन 14 जुलाई को उसने एक प्रार्थना पत्र देकर बीईओ के तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा दिया। मामला प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र के धुईं गांव का है। धुईं गांव में अंबेडकरनगर में तैनात बीईओ शैलेंद्र तिवारी का घर है। अंबेडकरनगर के ही जहांगीरगंज अलाऊपुर का रहने वाला सूरज बीईओ के घर में काम करता था। उसकी पत्नी भी साथ ही रहती थी।

23 जून को सूरज की फंदे से लटकती लाश मिली थी। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले में सूरज की पत्नी और अन्य लोगों से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि तब सूरज की पत्नी ने मामूली विवाद के बाद पति के खुदकुशी कर लेने की बात कही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद 14 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र देकर उसने बीईओ शैलेंद्र तिवारी के तीन रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा दिया। तीनों रिश्तेदार जौनपुर के महाराजगंज क रहने वाले हैं।