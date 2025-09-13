she kept making people invest money by promising former bank manager got entangled in her melodious voice lost crores कसमें देकर वो कराती रही इंवेस्ट, सुरीली आवाज में उलझे पूर्व बैंक मैनेजर; गंवाए 2.52 करोड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कसमें देकर वो कराती रही इंवेस्ट, सुरीली आवाज में उलझे पूर्व बैंक मैनेजर; गंवाए 2.52 करोड़

महिला टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करने लगी। वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान एक शख्स को भाई बताने के साथ उससे बात कराई। फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मुनाफे का झांसा दिया और एक एप डाउनलोड करा कर 26 जुलाई को 5 लाख रुपये निवेश करा दिए।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरSat, 13 Sep 2025 11:23 AM
शातिर महिला ने सुरीली आवाज से यूपी के कानपुर में एक रिटायर बैंक मैनेजर को इस कदर जाल में फंसाया कि मात्र 35 दिन में 2.52 करोड़ रुपये गंवा दिए। महिला ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर भारी मुनाफे का झांसा दिया और मीठी-मीठी बातों में फंसा रुपया निवेश कराती रही। ठगी का एहसास होने पर नवाबगंज के पीड़ित रिटायर बैंक मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

नवाबगंज के रिटायर बैंक मैनेजर अनिल सिंह ने बताया 15 जुलाई की शाम अंजान नंबर से ‘हैव यू रीच्ड द एयरपोर्ट? मैसेज आया। पूछने पर उसने नाम इरा रेड्डी बताते हुए कहा यह मैसेज वह किसी और को भेज रही थी, गलती से उनके नंबर पर चला गया। फिर कुछ समय बाद महिला टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करने लगी। इसके बाद वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान एक शख्स को भाई बताने के साथ उससे बात कराई। फिर क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मुनाफे का झांसा दिया और एक एप डाउनलोड करा कर 26 जुलाई को पांच लाख रुपये निवेश करा दिए। जब उन्होंने दस हजार रुपये निकालने चाहे तो महिला ने दस लाख रुपये से ज्यादा निवेश पर भारी मुनाफा होने की बात कही। इस पर उन्होंने 27 जुलाई को 50 लाख रुपये और निवेश किए। इसके बाद महिला ने मीठी-मीठी बातों में फंसाकर कहा कि एप ने एक स्कीम लांच की है, जिसमें दो करोड़ निवेश करने पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

इतने रुपये न होने की बात सुन शातिर महिला ने कसम खाकर भरोसा दिलाया। जिसके बाद उन्होंने अपने शेयर बेच दिए, दोस्तों से उधार लिया और फ्लैट गिरवी रखकर 20 अगस्त को 1.98 करोड़ रुपये जमा कर दिए। इसके बाद उनके पास कस्टमर केयर ने फोन कर अमेरिकी एंटी मनी लाड्रिंग व अन्य कानून के तहत आईडी को सत्यापित करने के लिए 36 लाख रुपये और जमा करने की बात कही। पहले की रकम फंसी देख अनिल ने 36 लाख रुपये जमा कर दिए। एक सितंबर को निकासी का आवेदन करने पर शातिरों ने 28 लाख रुपये और निवेश करने की बात कही। इसके बाद महिला का नंबर बंद हो गया। तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। हालांकि इनवेस्ट की गई कुल राशि में से कुछ पैसा उनको मिल गया जबकि 2.52 करोड़ की ठगी हो गई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

मोबाइल हैक कर एडिट फोटो दोस्तों को भेजी

साइबर ठगों ने बीएससी छात्र को लोन एप से फंसा कर रुपये की मांग शुरू कर दी। न देने पर मोबाइल हैक कर तस्वीरें एडिट कर रिश्तेदारों को भेजनी शुरु कर दीं। पीड़ित ने बर्रा पुलिस व साइबर सेल से शिकायत की है। बर्रा सात के गौरव कुमार बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र हैं। गौरव ने बताया कुछ दिन पहले सोशल मीडिया एप एक लोन एप का विज्ञापन देकर अपलोड किया। एप ने मोबाइल फोन की संपर्क सूची, आधार कार्ड और पैनकार्ड की कॉपी मांगी, जिसे साझा कर दिया।

एप ने बताया एक हजार का लोन स्वीकृत हुआ है। कुछ देर बाद मोबाइल हैंग हो गया। दो दिन बाद एक लड़की का कॉल कर रुपये चुकाने को कहा। लोन की रकम न मिलने की बात कही तो लड़की ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। कुछ देर में अंजान नंबर से व्हाट्सएप पर छात्र की अश्लील तस्वीर आई। लड़की ने दोबारा कॉल कर कहा रुपये नहीं चुकाए तो रिश्तेदार को तस्वीरें भेज दी जाएंगी।

