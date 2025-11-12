Hindustan Hindi News
4 साल से उसका फैमिली से नहीं था संबंध, डॉ.शाहीन और डॉ.परवेज के भाई शोएब ने किया खुलासा

4 साल से उसका फैमिली से नहीं था संबंध, डॉ.शाहीन और डॉ.परवेज के भाई शोएब ने किया खुलासा

संक्षेप: शोएब ने दिल्ली धमाके पर पूछे जाने पर कहा कि अपराध हुआ है तभी तो इल्जाम लगा है। वो अभियुक्त बनाई गई है। बताया कि डॉ.शाहीन की 2003 में शादी हुई थी और 2012 में तलाक हो गया था। उसके दो बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ रहते हैं। शोएब ने कहा कि चार साल से डॉ.शाहीन से उसकी कोई बात नहीं हुई है।

Wed, 12 Nov 2025 03:30 PM
Delhi Car Blast: फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉ.शाहीन शाहिद और लखनऊ से गिरफ्तार डॉ.परवेज के भाई शोएब ने बुधवार को शाहीन के बारे में कई खुलासे किए। शोएब का कहना है कि पिछले चार साल से डॉ.शाहीन का उनसे या उनके परिवार से कोई संबंध या बातचीत नहीं थी। क्या पिता की बात होती थी? के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें नहीं मालूम। शोएब ने बताया कि डॉ.शाहीन और डॉ.परवेज से उनके यही संबंध हैं कि वे दोनों भाई बहन हैं। शोएब ने जहां डॉ.शाहीन से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया वहीं डॉ.परवेज को सुलझा हुआ आदमी बताया और कहा कि उससे हाल-चाल होता था।

दिल्ली धमाके में डॉ.शाहीन का नाम आने पर शोएब ने कहा कि वह आरोपी है इसका पता मीडिया से ही चला। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। शोएब ने यहां तक कहा कि डॉ.शाहीन फरीदाबाद में रह रही है, इसका भी हमें कुछ पता नहीं था। शोएब ने बताया कि एटीएस ने पूछताछ की। कहा कि सभी हमारा कनेक्शन जानना चाहते हैं। डॉ.शाहीन हमारी बहन है और डॉ.परवेज भाई हैं। बस यही कनेक्शन है।

शोएब ने कहा कि परिवार को दोनों में से किसी की गतिविधियां कभी संदिग्ध नहीं लगीं। शोएब ने कहा कि जांच में हमें परेशान नहीं किया गया है। बहन से हमारा कोई संबंध चार साल पहले ही नहीं रह गया था। इसकी वजह क्या थी? के सवाल पर शोएब ने कहा कि बस भाई-बहन का झगड़ा था।

अपराध हुआ है तभी तो इल्जाम लगा है

शोएब ने दिल्ली धमाके पर पूछे जाने पर कहा कि अपराध हुआ है तभी तो इल्जाम लगा है। वो अभियुक्त बनाई गई है। शोएब ने बताया कि डॉ.शाहीन की 2003 में शादी हुई थी और 2012 में तलाक हो गया था। उसके दो बच्चे हैं जो अपने पिता के साथ रहते हैं।

अगले पल क्या होगा किसी को नहीं मालूम

एक सवाल पर शोएब ने कहा कि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप चाहें तो घर में आकर देख लें। सब लिखा होता है। अगले पल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। वैसे ही हमारे साथ हो गया है। शोएब ने बताया कि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं। इस घटना के बाद से काफी परेशान हैं।

डॉ.परवेज के घर रात में दोबारा गई थी टीम

उधर जानकारी मिल रही है कि डॉ.शाहीन के भाई डॉ.परवेज के लखनऊ मीडियांव क्षेत्र के मुतक्कीपुर स्थित घर मंगलवार की रात एटीएस टीम दोबारा पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक टीम अपने साथ घर के बाहर खड़ी उसकी कार को ले गई है।

