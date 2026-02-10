यूपी: तीन महीने से रच रही थी ‘नागिन’ बनने की कहानी, केंचुल कांड से लोगों को कर गई सन्न

संक्षेप: एक युवती अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर लापता हो गई थी। अफवाह उड़ी की वह नागिन बन गई है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पूरा भेद खुल गया। पता चला कि मनपसंद जगह पर शादी न होने पर उसने यह कहानी रची। इसके बाद प्रेमी संग भाग गई। पूछताछ में परिजनों ने जो बातें बताईं वह चौंकाने वाली थी।

यूपी के औरैया के फफूंद क्षेत्र का केंचुल कांड मंगलवार को भी दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस की जांच और परिजनों की बातचीत पर पता चला कि युवती तीन महीने से नागिन बनने की कहानी रच रही थी। बात-बात पर कहती थी कि उसके सपने में सांप आता और साथ में लेटता है। युवती और उसके प्रेमी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगी हैं। फिलहाल दोनों गायब हैं।

सोमवार को एक युवती अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर लापता हो गई थी। अफवाह उड़ी की वह नागिन बन गई है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पूरा भेद खुल गया। पता चला कि मनपसंद जगह पर शादी न होने पर उसने यह कहानी रची और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने जो बातें बताईं वह चौंकाने वाली थी। युवती की मां ने बताया कि तीन महीने पहले से बेटी नागिन बनने जैसी बातें करती थीं। वह कहती थी कि उसे सपने में सांप दिखाई देता है और उसके साथ आकर लेटता है। कुछ समय पहले मंदिर से शेषनाग की छोटी मूर्ति भी घर ले आई थी और उसकी पूजा करती थी।

परिवार उसकी शादी तय करना चाहता था लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच उसने घर से निकलने से पहले बिस्तर पर कपड़े, चूड़ियां, सिंदूर, नाक की सोने की लौंग और करीब पांच फीट लंबे सांप की केंचुल रखकर ऐसा माहौल बना दिया कि लोग किसी अनहोनी की आशंका में पड़ जाएं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि युवती अक्सर अपनी मां के मोबाइल फोन से एक युवक से बात करती थी।