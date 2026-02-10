Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsshe had been plotting to become a nagin for three months leaving people stunned with her kenchull incident
यूपी: तीन महीने से रच रही थी ‘नागिन’ बनने की कहानी, केंचुल कांड से लोगों को कर गई सन्न

यूपी: तीन महीने से रच रही थी ‘नागिन’ बनने की कहानी, केंचुल कांड से लोगों को कर गई सन्न

संक्षेप:

एक युवती अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर लापता हो गई थी। अफवाह उड़ी की वह नागिन बन गई है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पूरा भेद खुल गया। पता चला कि मनपसंद जगह पर शादी न होने पर उसने यह कहानी रची। इसके बाद प्रेमी संग भाग गई। पूछताछ में परिजनों ने जो बातें बताईं वह चौंकाने वाली थी।

Feb 10, 2026 11:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, औरैया
share Share
Follow Us on

यूपी के औरैया के फफूंद क्षेत्र का केंचुल कांड मंगलवार को भी दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस की जांच और परिजनों की बातचीत पर पता चला कि युवती तीन महीने से नागिन बनने की कहानी रच रही थी। बात-बात पर कहती थी कि उसके सपने में सांप आता और साथ में लेटता है। युवती और उसके प्रेमी की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगी हैं। फिलहाल दोनों गायब हैं।

सोमवार को एक युवती अपने बिस्तर पर सांप की केंचुल, चूड़ी और सिंदूर रखकर लापता हो गई थी। अफवाह उड़ी की वह नागिन बन गई है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में पूरा भेद खुल गया। पता चला कि मनपसंद जगह पर शादी न होने पर उसने यह कहानी रची और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस की पूछताछ में परिजनों ने जो बातें बताईं वह चौंकाने वाली थी। युवती की मां ने बताया कि तीन महीने पहले से बेटी नागिन बनने जैसी बातें करती थीं। वह कहती थी कि उसे सपने में सांप दिखाई देता है और उसके साथ आकर लेटता है। कुछ समय पहले मंदिर से शेषनाग की छोटी मूर्ति भी घर ले आई थी और उसकी पूजा करती थी।

ये भी पढ़ें:प्रेमी संग भागी युवती; बिस्तर पर केंचुल और सिंदूर रखकर फैलाई नागिन बनने की अफवाह

परिवार उसकी शादी तय करना चाहता था लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच उसने घर से निकलने से पहले बिस्तर पर कपड़े, चूड़ियां, सिंदूर, नाक की सोने की लौंग और करीब पांच फीट लंबे सांप की केंचुल रखकर ऐसा माहौल बना दिया कि लोग किसी अनहोनी की आशंका में पड़ जाएं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि युवती अक्सर अपनी मां के मोबाइल फोन से एक युवक से बात करती थी।

ये भी पढ़ें:रात में नागिन बन जाती है पत्नी, साहब मुझे बचा लीजिए; पति ने लगाई गुहार

सीओ अजीतमल मनोज गंगवार ने बताया कि युवती जिस फोन नंबर पर बात करती थी उसे ट्रेस कर लिया गया है। दोनों की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। उनके संभावित ठिकानों पर दबिशें भी जारी हैं। आसपास के जिलों से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। युवती के नागिन बनने की खबर पूरी तरह से अफवाह है। जल्द ही दोनों को पकड़ लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up Latest News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |