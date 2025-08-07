प्रेमी से सामने करवाई पति की हत्या, रची लूट की कहानी, मेरठ से भी खतरनाक निकली शामली की 'मुस्कान'

मेरठ की तरह ही शामली में भी एक ‘मुस्कान’ सामने आई है। शामली की मुस्कान मेरठ वाली से भी खतरनाक निकली। कैराना के खुरगान गांव की रहने वाली मुफरीन ने अपने सामने ही प्रेमी और उसके साथियों से पति शाहनवाज की बेरहमी से हत्या करा दी।

मेरठ की तरह ही शामली में भी एक ‘मुस्कान’ सामने आई है। शामली की मुस्कान मेरठ वाली से भी खतरनाक निकली। कैराना के खुरगान गांव की रहने वाली मुफरीन ने अपने सामने ही प्रेमी और उसके साथियों से पति शाहनवाज की बेरहमी से हत्या करा दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने लूट का नाटक रचा। पुलिस ने आठ घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

हरियाणा का रहने वाला शाहनवाज गुरुवार सुबह अपनी पत्नी मुफरीन के साथ फुफेरे साले की शादी में शामिल होने के लिए खुरगान गांव आ रहा था। रास्ते में उसकी हत्या हो गई। पत्नी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह लोग दूल्हे के लिए नोटों की माला लेकर आ रहे थे जिसे लूटने के लिए बदमाशों ने उसके पति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाहनवाज के गोली लगने की पुष्टि हुई तो पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने एक को उठाया और सख्ती से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हो गया। रात आठ बजे तक पुलिस ने प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, पत्नी थाने में तहरीर देने के बाद से गायब है।

शातिराना ढंग से रची साजिश गुरुवार हरियाणा के सोनीपत जनपद के गन्नौर थानाक्षेत्र के गांव झाराखेड़ी निवासी 28 वर्षीय शाहनवाज सुबह करीब साढ़े नौ बजे बाइक पर गांव खुरगान में फुफेरे साले इमलाक की शादी में आ रहा था। शानवाज की पत्नी मफरीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि जैसे ही वह खुरगान में बेरी वाले बाग के पास पहुंचे तो बाइक पर सवार तीन चार लोगों ने उनकी बाइक को लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसके पति पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। लूट और हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में डायल-112 ने मौके पर पहुंचकर युवक को सीएचसी में पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

तहरीर में नहीं किया लूट का जिक्र आरोपी पत्नी ने मौके पर लोगों को बताया कि वह अपने भाई की शादी के लिए एक लाख रुपये के नोटों की माला ले जा रही थी जिसे लूटने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद उसने पुलिस को पति की हत्या की तहरीर दी, इस तहरीर में लूट और नोटों की माला का कोई जिक्र नहीं था।

पोस्टमार्टम से हुआ खुलासा दिनदहाड़े लूट और हत्या की सूचना पर एसपी रामसेवक गौतम, एएसपी संतोष कुमार सिंह व सीओ सिटी अमरदीप मौर्य फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में चाकुओं के कई वार के साथ शाहनवाज की कमर में एक गोली भी धंसी हुई मिली। पत्नी ने तहरीर में सिर्फ चाकू से वार करने की बात कहीं थी, मृतक के शरीर में गोली मिलने पर पुलिस को मुफरीन पर शक हुआ। मृतक की बाइक मौके पर मिलने से भी पुलिस को लूट संदिग्ध लग रही थी।

नोटों की माला लूटने का रचा ड्रामा हत्या के बाद पत्नी ने सबको बताया कि शाहनवाज साले के लिए नोटों की माला लेकर आ रहा था। माला में करीब डेढ़ लाख रुपये के पांच-पांच सौ रुपये के नोट लगे हुए थे। नोटों की माला लूटने के लिए ही हत्या की गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मौके पर नोटों की माला नहीं मिली सिर्फ मृतक की बाइक मिली है।

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा एसपी रामसेवक गौतम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घटना के खुलासे के लिए टीमों को लगाते हुए जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने की बात कही। पुलिस ने रास्ते में लोगों से पूछताछ के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पहले तो वह पुलिस को बरगलाता रहा। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात पता चलते ही पुलिस ने और सख्ती की तो हत्याकांड की कड़ियां जुड़ती चली गईं। रात साढ़े आठ बजे एसपी ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस ने पत्नी के प्रेमी समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।