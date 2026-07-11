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असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले मिल गया तलाक, इंटरव्यू देने गई महिला पर क्यों भड़का डॉक्टर पति?

By Ajay Singh
संवाददाता, बरेली
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असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले महिला को उसके डॉक्टर पति से तीन तलाक मिल गया। महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है।  महिला का कहना है कि उसका पति कहता है कि वह शरीयत को मानता है, यूसीसी और कानून को नहीं मानता है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले मिल गया तलाक, इंटरव्यू देने गई महिला पर क्यों भड़का डॉक्टर पति?

Husband- Wife Story : उत्तर प्रदेश के बरेली की एक महिला को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले तलाक मिल गया। इंटरव्यू देने हरिद्वार गई पत्नी पर पति इतना भड़का कि वहीं पहुंचकर उसे तलाक दे दिया। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना कैंट में डॉक्टर पति समेत पांच पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

कैंट में मलिक इन्क्लेव, नकटिया की रहने वाली रिजवाना तबस्सुम ने एडीजी से की शिकायत में कहा है कि उनकी शादी पांच नवंबर 2019 को हरिद्वार में तहसील लक्सर के गांव सुल्तानपुर आदमपुर निवासी डॉ. मुस्तकीम से हुई। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही पति मुस्तकीम, जेठ कलीम अहमद, शमीम अहमद व अकलीम अहमद और जेठानी इसराना और सहरीन ने जेवर अपने कब्जे में लेने के बाद कम दहेज का ताना शुरू कर दिया। कहा गया कि उसका पति एमबीबीएस डॉक्टर है, उसे एमडी करना है और अस्पताल भी बनाना है। शादी में कम से कम दो करोड़ रुपये तो मिलने चाहिए थे।

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दो बार दिया तीन तलाक

रिजवाना का कहना है कि टिहरी से पिता उन्हें बरेली ले आए। यहां पर उनको एक बेटा हुआ और फिर दोनों पक्षों में समझौता कराकर उन्हें दोबारा ससुराल भेजा गया। दोबारा प्रताड़ना शुरू हुई तो वह मार्च 2023 में फिर मायके आ गई। इस पर पति ने व्हाट्सएप और ई-मेल से अमार्यादित मैसेज भेजे। आरोप है कि तीन जनवरी 2025 को वह हरिद्वार में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार गईं तो वहां पहुंचे पति, जेठ और दो अन्य ने रास्ता रोक लिया और अपनी मांगें पूरी करने का दबाव बनाया। उन्होंने विरोध किया तो पति तीन तलाक देकर चला गया। इससे उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। परिवार बचाने के लिए उन्होंने परिवार न्यायालय में आवेदन किया तो वहां तीन जुलाई को पति ने फिर से तीन तलाक दे दिया। कहा कि वह शरीयत को मानता है, यूसीसी और कानून को नहीं मानता है। उनकी तहरीर पर कैंट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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आरोप: गन्ने के अवैध सट्टे में भी शामिल करने की कोशिश

रिजवाना का आरोप है कि ससुराल वालों ने बताया कि उनके पास 70 बीघा जमीन है लेकिन फर्जीवाड़ा करके वे लोग 600 बीघा गन्ने का रकबा दिखाकर पर्चियों का भुगतान लेते हैं। उनके नाम पर भी सट्टा खुलवाकर इस फर्जीवाड़ा में शामिल होने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज की गई। रिजवाना का यह भी आरोप है कि जब वह पति मुस्तकीम के साथ टिहरी में रहती थी तो वह दहेज की खातिर मारपीट करता था और तीन तलाक देकर दूसरी शादी करने व तेजाब डालने की धमकी देता था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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