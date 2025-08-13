she blackmails me with nude videos woman who disappeared from bareilly leaving a suicide note found in mathura ‘न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल करती है वो’, सुसाइड नोट छोड़ बरेली से गायब हुई महिला; मथुरा में मिली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsshe blackmails me with nude videos woman who disappeared from bareilly leaving a suicide note found in mathura

‘न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल करती है वो’, सुसाइड नोट छोड़ बरेली से गायब हुई महिला; मथुरा में मिली

सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उनकी बेकरी पर काम करने वाली महिला ने उनके पति को प्रेमजाल में फंसा लिया। उनकी गैरमौजूदगी में वह महिला घर आने लगी। वह न्यूड वीडियो बनाकर उनके पति को ब्लैकमेल करने लगी। पति और उन पर रेप समेत कई धाराओं में मुकदमा लिखा दिया।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीWed, 13 Aug 2025 02:33 PM
‘न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल करती है वो’, सुसाइड नोट छोड़ बरेली से गायब हुई महिला; मथुरा में मिली

यूपी के बरेली में पति और प्रेमिका पर तमाम आरोप लगाते हुए एक महिला दो पन्ने का सुसाइड नोट घर में छोड़कर गायब हो गई। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उनकी बेकरी पर काम करने वाली एक महिला ने उनके पति को प्रेमजाल में फंसा लिया है। जब वह घर पर नहीं होतीं तब वह महिला आती थी। उसने न्यूड वीडियो बनाकर पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। गायब होने से पहले लिखे सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति और उसकी कथित प्रेमिका पर ऐसे कई आरोप लगाए। यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई तो महिला मथुरा में मिल गई। सामने आया कि महिला ने पति को प्रेमिका के चंगुल से छुड़ाने के लिए यह ड्रामा रचा था।

बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले पति-पत्नी बेकरी संचालित करते हैं। मंगलवार की सुबह करीब चार बजे पत्नी घर में दो पन्ने का सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गई। परिवार वालों ने थाना सुभाषनगर में सूचना दी तो पुलिस सक्रिय हो गई।

सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी बेकरी पर काम करने वाली महिला ने उनके पति को प्रेमजाल में फंसा लिया। उनकी गैरमौजूदगी में वह महिला घर आने लगी और न्यूड वीडियो बनाकर उनके पति को ब्लैकमेल करने लगी। पति और उन पर रेप समेत कई धाराओं में मुकदमा लिखा दिया। अब वह गर्भवती है और गर्भपात कराकर उन्हें फंसाने पर आमादा है। इसकी वजह से काफी समय से पति उसके साथ नहीं रह रहे हैं। महिला ने पति की प्रेमिका पर 50 लाख रुपये हड़पने का भी आरोप लगाया।

जेठ के संपर्क में थी महिला

पुलिस ने परिवार वालों के मोबाइल नंबरों की जांच कराई तो पता चला कि महिला लगातार अपने जेठ के संपर्क में है। जेठ से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि दोपहर 12 बजे वह वृंदावन में थी और फिर मथुरा रवाना हो गई। इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पति की प्रेमिका को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई। महिला मथुरा में मिल गई और अपने परिवार वालों के साथ है। वे लोग उसे लेकर रात में बरेली आ जाएंगे।

नौकरानी से पूछताछ में खुली पोल

पुलिस ने महिला की तलाश में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो वह बैग लेकर सामान्य रूप से जाती नजर आई। उसके पति की प्रेमिका से बात की गई तो सामने आया कि उसने 17 जुलाई को उसके पति पर शादी का झांसा देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिन पहले महिला के पति ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और मुकदमा खत्म कराने की बात कही। मगर उसने इनकार कर दिया। इसके चलते ही उसने यह घटना होने की बात कही। इस पर पुलिस ने घर की नौकरानी से पूछताछ की तो उसने सारी पोल खोल दी।

