जौहर विश्वविद्यालय विवाद में शशि थरूर कूदे, कहा- यूपी सरकार कब्जे में लेकर चलाए, तोड़ना अनुचित है

Shashi Tharoor spoke on Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस फैसले काे अनुचित बताया है। थरूर ने कहा कि यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले।

Shashi Tharoor spoke on Jauhar University: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतें ध्वस्त करने किए जाने के आदेश को लेकर माहौल गरम है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालय को बचाने के लिए 28 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं, मंगलवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज कर लिया था। अब इस विवाद में कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी कूद गए है। थरूर ने जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश को ‘विवेकहीन’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए। जुर्माना लगाया जाए, अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएं या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी एक सक्रिय विश्वविद्यालय को नष्ट न किया जाए।

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि ‘उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थानों की कमी से जूझ रहे राज्य में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का फैसला विवेकहीन है।’ थरूर ने आगे लिखा कि यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए। जुर्माना लगाया जाए, अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएं या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी एक सक्रिय विश्वविद्यालय को नष्ट न किया जाए।

क्या है मामला? रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों का नक्शा पास नहीं होने के कारण अवैध घोषित कर दिया है। इन्हें खुद गिराने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन इमारतों को नहीं गिराया तो प्रशासन का बुलडोजर इन्हें गिराएगा। इसका खर्च भी वसूला जाएगा।

यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सत्याग्रह की अनुमति मांगी उधर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सत्याग्रह की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके हितों की रक्षा करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी गेट के एक किनारे शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई है। पत्र में जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाए। पत्र पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा के हस्ताक्षर हैं।