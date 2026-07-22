Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जौहर विश्वविद्यालय विवाद में शशि थरूर कूदे, कहा- यूपी सरकार कब्जे में लेकर चलाए, तोड़ना अनुचित है

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Shashi Tharoor spoke on Jauhar University: रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस फैसले काे अनुचित बताया है। थरूर ने कहा कि  यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले।

जौहर विश्वविद्यालय विवाद में शशि थरूर कूदे, कहा- यूपी सरकार कब्जे में लेकर चलाए, तोड़ना अनुचित है

Shashi Tharoor spoke on Jauhar University: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतें ध्वस्त करने किए जाने के आदेश को लेकर माहौल गरम है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालय को बचाने के लिए 28 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं, मंगलवार को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाद दर्ज कर लिया था। अब इस विवाद में कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी कूद गए है। थरूर ने जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश को ‘विवेकहीन’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए। जुर्माना लगाया जाए, अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएं या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी एक सक्रिय विश्वविद्यालय को नष्ट न किया जाए।

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा कि ‘उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थानों की कमी से जूझ रहे राज्य में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का फैसला विवेकहीन है।’ थरूर ने आगे लिखा कि यदि निर्माण अवैध था तो कोई और दंड दिया जाए। जुर्माना लगाया जाए, अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएं या सरकार इसे अपने नियंत्रण में ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी एक सक्रिय विश्वविद्यालय को नष्ट न किया जाए।

ये भी पढ़ें:अखिलेश ने जौहर विश्वविद्यालय पर योगी सरकार को दी सलाह, अमिताभ ठाकुर NHRC पहुंचे

क्या है मामला?

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों का नक्शा पास नहीं होने के कारण अवैध घोषित कर दिया है। इन्हें खुद गिराने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन इमारतों को नहीं गिराया तो प्रशासन का बुलडोजर इन्हें गिराएगा। इसका खर्च भी वसूला जाएगा।

यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सत्याग्रह की अनुमति मांगी

उधर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा ने जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सत्याग्रह की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके हितों की रक्षा करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी गेट के एक किनारे शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई है। पत्र में जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाए। पत्र पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव फिरासत हुसैन गामा के हस्ताक्षर हैं।

ये भी पढ़ें:जौहर विवि के 38 भवन गिरने से बचेंगे क्या? आदेश को कमिश्नर कोर्ट में चुनौती
ये भी पढ़ें:आजम की ‘कैद’ से मुक्त हुई 3.5 KM की फोरलेन सड़क, आम लोगों के लिए खोला गया रास्ता
ये भी पढ़ें:'तनखइया हैं, इनसे मत डरियो', आजम खान की अपील पर बहस पूरी; फैसले की तारीख तय

अधिवक्ताओं ने भेजा ज्ञापन

वहीं, जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने संबंधी नोटिसों के विरोध में मंगलवार को बार एसोसिएशन एवं लायर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को लायर्स के पूर्व महासचिव शिवकुमार गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।यहां उन्होंने प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां करीब पांच हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी, जबकि रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) का गठन वर्ष 2024 में हुआ। महफूज अली, मोहम्मद आसिम रजा, गुलाम अहमद, अमान खान, अकील अहमद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद राशिद, अहकाम मिर्जा, आरिफ रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Shashi Tharoor News UP Top News University अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।