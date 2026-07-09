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शासन-प्रशासन मेरा है...चौकी में दरोगा के सामने भाजपा महिला कोषाध्यक्ष ने युवक को जड़ा थप्पड़

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर में चौकी के अंदर भाजपा महिला कोषाध्यक्ष ने एक युवक को पीट दिया। दरोगा के सामने हुई इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

Sultanpur News: यूपी के सुल्तानपुर में भाजपा की महिला नेता की दबंगई देखने को मिली है। खुद को भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष बताने वाली महिला पूजा कसौधन ने चौकी में हंगामा किया। दरोगा के सामने भाजपा नेता ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिए। उसने कहा, शासन-प्रशासन मेरा है। महिला की इस हरकत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बुधवार की शाम का बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार आदर्शनगर, पल्टू का पुरवा घोसियाना निवासी अरुण कोरी ने बताया कि वह शहर के मुरारीदास की गली में हर्षित बरनवाल की फर्म में नौकरी करते हैं। बुधवार को वह शाहगंज चौराहे पर पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उसी समय वहां पर पूजा कसौधन अपने पुत्र रौनक कसौधन के साथ पहुंच गई और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए युवक सीधे चौकी की तरफ भाग निकला, लेकिन दोनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पूजा और उसके बेटा भी कोरी शाहंज चौकी पर पहुंच गए। वहां महिला भाजपा नेता और उसके बेटे की चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र से पूरे मामले की शिकायत की। जब चौकी इंचार्ज कुछ कहते तब तक भाजपा नेता पूजा और उसके बेटे ने मारपीट शुरू कर दी।

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पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट

भाजपा नेता पूजा ने यह कहते हुए चौकी इंचार्ज के सामने ही युवक को थप्पड़ जड़ दिए कि शासन-प्रशासन मेरा है। तुम मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। चौकी इंचार्ज के सामने हुई हरकत का किसी ने वीडियो बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी करते नजर आ रहे है। वहीं इस मामले में सीओ सिटी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो व पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।

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सपा की मीटिंग में भिड़े सपाई

वहीं दूसरी ओर आगरा में ब्राह्मण सम्मान पर हुई गोष्ठी के खत्म होते ही सपा की मीटिंग के दौरान सपाइयों में भिड़ंत हो गई। मथुरा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तोमर के बीच गाली-गलौज होने लगी। कार्यालय के अंदर शुरु हुई यह तनातनी सड़क तक पहुंच गई। मारपीट की नौबत आने ही वाली थी लेकिन आगरा के कार्यकर्ताओं ने जैसे-तैसे बीच-बचाव करके मामला शांत कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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