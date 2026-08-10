बैंक के ऐप की शिकायत साझा करना पड़ा भारी, खाते से 4 लाख उड़े; 12 दिन बाद आया मैसेज

विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनके बैंक का ऐप काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान फेसबुक पर ऐप की शिकायत करने का मैसेज दिखा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कॉल आई। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मी बताया और एक एपीके फाइल डाउनलोड कराई। इसके बाद 3.98 लाख और 9 हजार रुपये खाते से रकम कट गई।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदनगर के रहने वाले एक शख्स को फेसबुक पर पीएनबी ऐप से जुड़ी शिकायत करना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने बैंककर्मी बनकर पहले समस्या का समाधान करने का झांसा देकर उन्हें जाल में फंसाया, फिर मोबाइल में फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करा मोबाइल हैक कर दो दिन में खाते से 4.07 लाख रुपये उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि, खाते से 12 दिन बाद रकम कटने का मैसेज आने पर खाताधारक के होश उड़ गए और फिर साइबर क्राइम पोर्टल और बैंक जाकर शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद छह माह बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

गोविंदनगर निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। जनवरी से उनका पीएनबी वन ऐप काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान फेसबुक पर ऐप की शिकायत करने का मैसेज दिखा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कॉल आई। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मी बताया और एक एपीके फाइल डाउनलोड कराई।

इसके बाद 31 जनवरी को 3.98 लाख और फिर अगले दिन एक फरवरी को 9 हजार रुपये खाते से रकम कट गई। 12 दिन बाद मोबाइल पर मैसेज आया। आनन-फानन में बैंक पहुंचे तो पश्चिम बंगाल के एक खाते में रुपये ट्रांसफर होने की बात पता चली। इस पर साइबर सेल में शिकायत की। गोविंद नगर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

महंगे शौक के लिए लूट, तीन किशोर धरे वहीं कानपुर की ही किदवई नगर पुलिस ने महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का रविवार को भंडाफोड़ करते हुए तीन किशोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही लूट का मोबाइल खरीदने वाले एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया। गैंग के पास से पुलिस ने 2380 रुपये नकद, लूटे गए दो मोबाइल और वारदात में शामिल स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि किदवईनगर एच-वन ब्लाक निवासी दक्ष चंद्र नागर से 31 जुलाई को चिरंजीलाल राष्ट्रीय इंटर कालेज के पास मोबाइल लूट की गई थी। रिपोर्ट दर्ज कर सीसी फुटेज से मिले सुराग के बाद टीम ने आरोपितों को एन ब्लाक किदवई नगर स्थित टीबी अस्पताल परिसर से पकड़ा, जिसमें तीन नाबालिग हैं। पूछताछ में आरोपित किशोर ने हनुमंत विहार के हरदेव नगर निवासी प्रांशू कुशवाहा उर्फ राज कुशवाहा को लूट का मोबाइल सस्ते दामों में बेचने की बात कही। उसे भी दबोच लिया गया है।