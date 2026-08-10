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बैंक के ऐप की शिकायत साझा करना पड़ा भारी, खाते से 4 लाख उड़े; 12 दिन बाद आया मैसेज

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
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विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनके बैंक का ऐप काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान फेसबुक पर ऐप की शिकायत करने का मैसेज दिखा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कॉल आई। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मी बताया और एक एपीके फाइल डाउनलोड कराई। इसके बाद 3.98 लाख और 9 हजार रुपये खाते से रकम कट गई।

साइबर क्राइम
Cyber Crime

उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदनगर के रहने वाले एक शख्स को फेसबुक पर पीएनबी ऐप से जुड़ी शिकायत करना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने बैंककर्मी बनकर पहले समस्या का समाधान करने का झांसा देकर उन्हें जाल में फंसाया, फिर मोबाइल में फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करा मोबाइल हैक कर दो दिन में खाते से 4.07 लाख रुपये उड़ा दिए। हैरानी की बात यह है कि, खाते से 12 दिन बाद रकम कटने का मैसेज आने पर खाताधारक के होश उड़ गए और फिर साइबर क्राइम पोर्टल और बैंक जाकर शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद छह माह बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

गोविंदनगर निवासी विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। जनवरी से उनका पीएनबी वन ऐप काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान फेसबुक पर ऐप की शिकायत करने का मैसेज दिखा। लिंक पर क्लिक करने के बाद कॉल आई। कॉलर ने खुद को बैंक कर्मी बताया और एक एपीके फाइल डाउनलोड कराई।

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इसके बाद 31 जनवरी को 3.98 लाख और फिर अगले दिन एक फरवरी को 9 हजार रुपये खाते से रकम कट गई। 12 दिन बाद मोबाइल पर मैसेज आया। आनन-फानन में बैंक पहुंचे तो पश्चिम बंगाल के एक खाते में रुपये ट्रांसफर होने की बात पता चली। इस पर साइबर सेल में शिकायत की। गोविंद नगर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

महंगे शौक के लिए लूट, तीन किशोर धरे

वहीं कानपुर की ही किदवई नगर पुलिस ने महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में मोबाइल लूटने वाले गिरोह का रविवार को भंडाफोड़ करते हुए तीन किशोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही लूट का मोबाइल खरीदने वाले एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया। गैंग के पास से पुलिस ने 2380 रुपये नकद, लूटे गए दो मोबाइल और वारदात में शामिल स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है।

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डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि किदवईनगर एच-वन ब्लाक निवासी दक्ष चंद्र नागर से 31 जुलाई को चिरंजीलाल राष्ट्रीय इंटर कालेज के पास मोबाइल लूट की गई थी। रिपोर्ट दर्ज कर सीसी फुटेज से मिले सुराग के बाद टीम ने आरोपितों को एन ब्लाक किदवई नगर स्थित टीबी अस्पताल परिसर से पकड़ा, जिसमें तीन नाबालिग हैं। पूछताछ में आरोपित किशोर ने हनुमंत विहार के हरदेव नगर निवासी प्रांशू कुशवाहा उर्फ राज कुशवाहा को लूट का मोबाइल सस्ते दामों में बेचने की बात कही। उसे भी दबोच लिया गया है।

डीसीपी ने बताया कि, पूछताछ में आरोपितों ने महंगे शौक पूरे करने के लिए मोबाइल लूटने की बात स्वीकार की है। लूटे गए मोबाइल से सिम निकालकर फेंकने के बाद उसे दो से तीन हजार रुपये में बेच देते थे। वहीं, प्रांशू को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया, जबकि तीनों नाबालिग आरोपितों को बाल सुधार गृह इटावा भेजा गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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