Shariat decision on DJ and bands bareilly Maulana Shahabuddin issued fatwa and gave advice यूपी के इस शहर में डीजे और बैंडबाजे पर शरीयत का फैसला, फतवा जारी कर मौलाना दे डाली नसीहत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsShariat decision on DJ and bands bareilly Maulana Shahabuddin issued fatwa and gave advice

यूपी के इस शहर में डीजे और बैंडबाजे पर शरीयत का फैसला, फतवा जारी कर मौलाना दे डाली नसीहत

धार्मिक आयोजनों में बढ़ते दिखावे और शोरगुल को लेकर यूपी के बरेली शहर से बड़ा संदेश सामने आया है। बरेलवी मसलक से जुड़े जाने-माने उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शरीयत के हवाले से कहा है कि मजहबी जुलूसों में डीजे, बैंडबाजे और नाच-गाने की इजाजत नहीं है।

Dinesh Rathour बरेली, सुहेल खानSun, 31 Aug 2025 04:41 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के इस शहर में डीजे और बैंडबाजे पर शरीयत का फैसला, फतवा जारी कर मौलाना दे डाली नसीहत

धार्मिक आयोजनों में बढ़ते दिखावे और शोरगुल को लेकर यूपी के बरेली शहर से बड़ा संदेश सामने आया है। बरेलवी मसलक से जुड़े जाने-माने उलेमा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शरीयत के हवाले से कहा है कि मजहबी जुलूसों में डीजे, बैंडबाजे और नाच-गाने की इजाजत नहीं है। मौलाना ने इस तरह की गतिविधियों को शरीयत के खिलाफ करार देते हुए मुस्लिम नौजवानों को इससे परहेज करने की नसीहत दी है। मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी, उर्स और अन्य मजहबी जुलूस इबादत का जरिया हैं न कि मनोरंजन या दिखावे का। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने सादगी, अदब और इबादत को अहमियत दी है। लिहाजा जुलूसों में शोरगुल, धूमधड़ाका और डीजे बजाना इस्लामी तालीम के खिलाफ है। पैगंबर ए इस्लाम की शान में निकलने वाले जुलूसों की पहचान इबादत और अदब से होनी चाहिए न कि बैंडबाजे और डांस से।

उलेमा ने युवाओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि मजहबी जुलूसों को मजाक न बनाया जाए। यह पैगंबर के नाम पर निकलता है, ऐसे में नाच-गाना और दिखावा शरीयत में नाजायज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जुलूस सादगी और शालीनता के साथ निकाले जाएं ताकि दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर सामने आए।

पांच सितंबर को मनाया जाएगा ईद मिलादुन्नबी

बरेली देशभर में बरेलवी मसलक का केंद्र माना जाता है और यहां से जारी होने वाले मजहबी फतवे पूरे देश में गंभीरता से लिए जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 5 सितंबर को दुनियाभर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में जुलूस निकलते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि इन जुलूसों में डीजे और बैंडबाजे के बजाय इबादत और सादगी को तरजीह दी जाए।

Bareilly News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |