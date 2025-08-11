Sharda River flooded Railway Track Meter gauge Train Canceled till 31 august शारदा नदी में बाढ़ से मीटरगेज ट्रेन पर असर, 31 अगस्त तक कैंसिल, इन इलाकों में बढ़ी परेशानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Sharda River flooded Railway Track Meter gauge Train Canceled till 31 august

शारदा नदी में बाढ़ से मीटरगेज ट्रेन पर असर, 31 अगस्त तक कैंसिल, इन इलाकों में बढ़ी परेशानी

यूपी के लखीमपुर-खीरी जिले की एकलौती बची मीटरगेज का मैलानी-नानपारा रूट अभी 31 अगस्त तक बंद रहेगा। जुलाई भर ट्रेन संचालन न होने के बाद अगस्त में भी इसे बहाल नहीं किया जाएगा। बाढ़ ग्रस्त जिला खीरी में इस बार दो माह रेल यात्रियों को ट्रेन सफर से दूर कर दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, मैलानी/लखीमपुरMon, 11 Aug 2025 11:18 AM
यूपी के लखीमपुर-खीरी जिले की एकलौती बची मीटरगेज का मैलानी-नानपारा रूट अभी 31 अगस्त तक बंद रहेगा। जुलाई भर ट्रेन संचालन न होने के बाद अगस्त में भी इसे बहाल नहीं किया जाएगा। बाढ़ ग्रस्त जिला खीरी में इस बार दो माह रेल यात्रियों को ट्रेन सफर से दूर कर दिया। मैलानी नानपारा रेलप्रखंड पर बाढ़ के (वाटर लांकिग के चलते) पानी से रिसाव और रेल ट्रेक क्षतिग्रस्त की आशंका के चलते अगस्थ भर ट्रेन बंद रहेगी। इसके चलते मैलानी, पलिया, भीरा सहित जिला के लोगो का ट्रेन से पड़ोसी जिला बहराइच पहुंचना नहीं हो सकेगा।

शारदा नदी में बाढ़ से मैलानी नानपारा रेलप्रखंड पर रेल ट्रैक के नीचे पानी का रिसाव हो रहा है। इससे रेल ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। भीरा पलिया के बीच बाढ़ के पानी का रिसाव करीब 100 मीटर रेल ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर रहा है। इससे मैलानी नानपारा रेलप्रखंड पर संचालित ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। जिले में एकलौती बची मीटरगेज की मैलानी-नानपारा रेलप्रखंड पर शारदा नदी में आई बाढ़ ने रेल आवागमन ही बंद कर दिया।

भीरा पलिया के बीच अतरिया क्रासिंग के समीप शारदा नदी की बाढ़ का पानी रेलपथ के नीचे रिसाव है। इसे रेल ट्रैक सही होने के बाद ही ट्रेनों का संचालन बहाल किया जाएगा। बहरहाल इस रेल ट्रैक को अगस्त भर के लिए बंद किया गया है। इसके चलते रेलवे ने 31 अगस्त तक रेल संचालन बंद रखने का ऐलान किया है।

लखनऊ मंडल के जनसपंर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बाढ़ के चलते मैलानी-नानपारा रेलप्रखंड में ट्रैक के नीचे पानी का रिसाव हो रहा है। इसके चलते 31 अगस्त तक चलने वाली ट्रेनें बिछिया-मैलानी-बिछिया सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। इस दौरान रेलवे विभाग लगातार रेल ट्रैक को सही करने का काम कर रहा है।

