लड़की से लड़का बने शरद, लिंग परिवर्तन के बाद नाम में परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं से कर्नाटक व मणिपुर हाईकोर्ट दो निर्णयों का अवलोकन करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाताFri, 10 Oct 2025 07:56 PM
किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्र और अधिवक्ता वीआर तिवारी से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का आग्रह किया है।

कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कर्नाटक व मणिपुर हाईकोर्ट दो निर्णयों का अवलोकन करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की मांग की है। याची ने वर्ष 2023 में डीएम के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया। इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम सरिता से शरद किए जाने के लिए यह याचिका दाखिल की है।

काकोरी कांड के शहीद रोशन सिंह की प्रपौत्री ने कराया था लिंग परिवर्तन

काकोरी कांड के नायक शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रपौत्री सरिता सिंह ने अपना लिंग परिवर्तन कराया था। इसके बाद लड़की से लड़का बनने के बाद शरद रोशन सिंह के नाम से उनको नई पहचान मिली थी। शाहजहांपुर जिले के खुदागंज ब्लाक के गांव नवादा दरोबस्त निवासी और काकोरी कांड के नायक ठाकुर रोशन सिंह की प्रपौत्री सरिता सिंह को 2020 में बेसिक शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नौकरी मिली थी। वह भावलखेड़ा के एक स्कूल में तैनात हैं। पैरों से दिव्यांग सरिता से शरद बनने तक के सफर में कठिनाइयां तो बहुत आईं लेकिन सरिता ने शरद बनने के लिए हर एक परेशानी का सामना किया।

बचपन से ही लड़कों वाली फीलिंग थी

सरिता बताती हैं कि उनमें बचपन से ही लड़कों वाली फीलिंग थी। कुदरत ने भले ही उन्हें लड़की बनाया लेकिन जब भी कोई उन्हें लड़की के रूप में ट्रीट करता तो उन्हें बहुत ही खराब लगता था। सरिता ने बताया कि 2020 में नौकरी में आने के बाद उन्होंने पुरुष बनने का निर्णय लिया।

