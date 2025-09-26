दशहरा पर शंकरगढ़ में सजेगा ऐतिहासिक राजदरबार, राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नजराने भेंट करेगी प्रजा

प्रयागराज में शंकरगढ़ राजपरिवार के नामधारी राजा (Titular King) महेंद्र प्रताप सिंह दशहरा पर राजदरबार सजाएंगे। सदियों पुरानी इस परंपरा में राजा शस्त्र पूजन के अलावा प्रजा (जनता) से संवाद करते हैं। लोग राजा को तोहफे भी भेंट करते हैं।

प्रयागराज में विजय दशमी पर शंकरगढ़ का राजमहल सैकड़ों वर्षों से चली आ रही राजदरबार की परंपरा का गवाह बनेगा। शंकरगढ़ के कसौटा राजघराने के 36वें उत्तराधिकारी व नामधारी राजा (Titular King) महेंद्र प्रताप सिंह का शाही दरबार 2 अक्टूबर को सजाया जाएगा, जिसमें शंकरगढ़ क्षेत्र के 365 गांवों के अलावा आस-पास के जिलों से लोग शामिल होगे। राजदरबार में राजा और प्रजा एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। प्रजा राजा की लंबी उम्र और कुशलता की मंगलकामना करती हैं। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए लोग नजराने के रूप में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उपहार भी भेंट करेंगे।

स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि दरबार की यह परंपरा पिछले कई सदी से निभाई जा रही है। दशहरे की दसवीं तिथि को ही शंकरगढ़ राजपरिवार का यह विशेष आयोजन होता है, जिसमें व्याघ्र वंश के राजाओं की गद्दी पर आसीन उत्तराधिकारी दरबार लगाते हैं। राजदरबार को संबोधित करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह लोगों से अपने सुख-दुख एवं अच्छे-बुरे कार्यों की चर्चा करते हैं और जनमानस के सुख-दु:ख के बारे में भी पूछते हैं। देर रात तक चलने वाले राजदरबार का समापन भोज के साथ होता है।

विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की भी परंपरा राजदरबार में विजयदशमी पर परंपरागत रूप से शस्त्र पूजन होता है। पुरोहित वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजपरिवार के समक्ष रखे गए शस्त्रों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराएंगे। पूजन के उपरांत शस्त्रों को पुनः बड़ी सावधानी और सुरक्षित ढंग से उनके निर्धारित स्थान पर रखा जाता है। शस्त्र पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है बल्कि शंकरगढ़ राजपरिवार की परंपरा का हिस्सा है जो लोगों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है।