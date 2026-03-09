Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

काम राक्षसों जैसा, कपड़ा संन्यासियों का...शंकराचार्य का योगी पर तंज, बोले- कहीं आप ही तो कालनेमि नहीं?

Mar 09, 2026 05:21 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, हरदोई
share Share
Follow Us on

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। उनके राज में गायों की संख्या कम हो रही है। गो हत्यारे से चंदा उनकी पार्टी ले रही है। तो काम तो राक्षसों जैसा दिखाई दे रहा है और कपड़ा संन्यासियों जैसे दिखाई दे रहा है। कहीं आप ही तो कालनेमि नहीं हो?

काम राक्षसों जैसा, कपड़ा संन्यासियों का...शंकराचार्य का योगी पर तंज, बोले- कहीं आप ही तो कालनेमि नहीं?

यूपी के हरदोई के माधौगंज में आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे समाज में कुल कालनेमि आए हैं। कालनेमि एक राक्षस था। साधु कपड़ा पहनकर हनुमान के सामने गया था। उसका मतलब है अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और दिखाई दे। हमने कहा, 'आदित्यनाथ जी, आप बाहर से गेरुआ कपड़ा पहनकर अपने आपको योगी कह रहे हो। लेकिन आपके राज में गायों की संख्या कम हो रही है। गो हत्यारे से चंदा आपकी पार्टी ले रही है। तो काम तो राक्षसों जैसा दिखाई दे रहा है और कपड़ा संन्यासियों जैसे दिखाई दे रहा है। कहीं आप ही तो कालनेमि नहीं हो? अभी तक जवाब नहीं दिया है। क्या हिंदू समाज को जो उनको वोट देकर मुख्यमंत्री पद पर बैठाता है क्या उनको शंका होने पर पूछने का अधिकार नहीं हैं।'

शंकराचार्य ने कहा कि मंच पर खडे होकर कहा गया कि कटोगे तो बंटोगे। एक होगे तो सेफ होगे। लेकिन ये तो मंच की बता थी। जब कानून बनाने का समय आया तो यूजीसी का कानून लेकर आ गए। एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा कर दिया। आपस में लड़ो मरो और हमारा फायदा हो। मंच में कुछ और कहते हैं असल में कुछ और है।

ये भी पढ़ें:भाजपा मेरी दुश्मन नहीं, अन्य पार्टियां भी मित्र नहीं; शंकराचार्य और क्या बोले?

39 दिन हो गए बता नहीं सके कि कैसे हिंदू हैं?

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ‘यूपी सरकार ने 24 घंटे में पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे हैं तो हमने 12 घंटे मे उत्तर दे दिया। हमने भी पूछा कि 40 दिन में बताओ कि तुम कैसे असली हिन्दू हो। 39 दिन बीत गए आज तक बता नहीं सके कैसे हिंदू हैं। वक्तव्य दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी की औकात नहीं कि गाय को खरोंच भी लगाए। डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री का भी वक्तव्य आया है कि गाय को खरोच नहीं आ सकती। अभी हम वाराणसी से लखनऊ के लिए निकले। सुलतानपुर भी आए। वहां सैकड़ों लोग मिले। बताया कि कुछ महीना पहले गाय को काटकर फेंक दिया गया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।’

ये भी पढ़ें:आशुतोष ब्रह्मचारी की ट्रेन में नाक काटने की कोशिश, स्वाति अघोरी ने ली जिम्मेदारी

चोटी हिन्दुओं की धर्म ध्वजा है

शंकराचार्य ने कहा कि चोटी हिंदुओं की धर्म ध्वजा है। आज हमारे धर्म की ध्वजा को उखाड़ उखाड़कर फेंकने वाली पुलिस आ गई है। वह भी अपने आपको गेरुआधारी कहने वाले के राज में। पांच हजार लोग जो साधू संत थे वे अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का नाटक किया गया था तब पहुंचे हुए थे। तब मैं अपनी जगह बैठकर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार बोल रहा था। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब भी गणेश जी की मूर्ति का अपमान किया जा रहा था।

अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि वहां पर भी हजारों लोग थे तब शंकराचार्य की प्रतिकृति के रूप में शास्त्र के अनुसार बोला। कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो। जब जब जो भी सरकार रही हो तो हमने धर्म शास्त्र के अनुसार बात कही है। हमारा रिकार्ड नहीं है कि हम किसी नेता के अनुसार बोले हों। हमारा शिष्य कोई हो सकता है। हमारे अनुसार बोलने लगे हो सकता है। लेकिन शंकराचार्य किसी नेता का चेहरा हो जाए अभी इतने बुरे दिन शंकराचार्य के नहीं आए हैं।

ये भी पढ़ें:बाथरूम गए तो ठीक थे... आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले को लेकर क्या बोले शंकराचार्य
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |