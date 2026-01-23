स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, प्रयागराज माघ मेले में ठंड से शंकराचार्य बीमार

संक्षेप: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि लगातार ठंड में खुले स्थान पर बैठने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है। बीमार होने के आज वह अपनी वैन में बैठे हैं।

जानकारी के मुताबिक, तबीयत बिगड़ने के बावजूद अब तक किसी चिकित्सक द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया है। इसे लेकर उनके अनुयायियों और समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि शंकराचार्य की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए तत्काल चिकित्सकीय देखरेख आवश्यक है।हालांकि, उनके स्वास्थ्य को लेकर अब तक कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन या प्रशासनिक बयान जारी नहीं किया गया है। न ही यह स्पष्ट हो पाया है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अस्वस्थ होने की खबर फैलते ही उनके अनुयायियों द्वारा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। साथ ही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी जांच कराई जाए, ताकि स्थिति पर पूरी तरह स्पष्टता आ सके। प्रशासन और संबंधित संस्थाओं की ओर से इस मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।