Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

प्रेमिका का एंगल, 'ससुर' का फोन; शंकराचार्य के अधिवक्ता श्रीनाथ को धमकी देने वाला LLB छात्र गिरफ्तार

Feb 27, 2026 06:43 am ISTYogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य के अधिवक्ता को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी देने वाला एलएलबी छात्र निकला है। मामले में प्रेमिका का एंगल सामने आया है। युवती के पिता के सिम का इस्तेमाल किया गया था।

प्रेमिका का एंगल, 'ससुर' का फोन; शंकराचार्य के अधिवक्ता श्रीनाथ को धमकी देने वाला LLB छात्र गिरफ्तार

वाराणसी पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी को जान से मारने और वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी अजीत कुमार सरोज उर्फ पितु एलएलबी का छात्र है और खुद कचहरी में रहकर वकालत के गुर सीख रहा था। पुलिस की एसओजी और सर्विलांस टीम ने जब इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें खोलीं, तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो किसी फिल्मी पटकथा की तरह निकली। मामला में प्रेमिका का एंगल सामने आया है। प्रेमिका के पिता का सिम धमकी में इस्तेमाल किया गया।

प्रेमिका की जुदाई और 'ससुर' से बदले की आग

पुलिस की पूछताछ में आरोपी अजीत ने बताया कि वह एक युवती से बेहद प्रेम करता था और दोनों शादी करना चाहते थे। जब युवती के पिता (जो पेशे से मजदूर हैं) को इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी, तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। प्रेमी जोड़े को अलग करने के लिए पिता ने अपनी बेटी को उसकी मां के साथ जबरन मुंबई भेज दिया। अपनी प्रेमिका के दूर जाने से बौखलाया अजीत अपने होने वाले ससुर को सबक सिखाने की ताक में था। वह चाहता था कि किसी तरह उसके ससुर पुलिस के चंगुल में फंसकर जेल चले जाएं। इसी बीच वाराणसी कचहरी को पहले से मिल रही बम धमकियों की खबरों को सुनकर उसने इसे ही अपना हथियार बनाने की सोची।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए आज अहम दिन, अग्रिम जमानत पर HC में सुनवाई

चोरी का सिम और आधी रात का मैसेज

अजीत ने पूरी योजना के तहत अपनी प्रेमिका के पिता का मोबाइल चोरी किया और उसमें से सिम कार्ड निकाल लिया। बुधवार की रात करीब 2.23 बजे उसने उस सिम को अपने मोबाइल हैंडसेट में डाला और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी के नंबर पर धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। मैसेज में लिखा था— "बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे तुम्हें भी।" अजीत को लगा था कि मैसेज जाते ही पुलिस सिम कार्ड के आधार पर उसके ससुर को उठा लेगी और उसे अपना बदला मिल जाएगा।

IMEI नंबर ने बिगाड़ दिया खेल

धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। एडीएम सिटी और एसीपी कैंट भारी पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते के साथ कचहरी पहुंचे और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने जब मोबाइल नंबर की जांच की, तो शुरुआती शक युवती के पिता पर गया, लेकिन डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने तकनीकी बारीकियों पर ध्यान दिया।

ये भी पढ़ें:अखिलेश-राहुल आकर अपने गुरु को बचा लें, शंकराचार्य मामले में ब्रह्मचारी की चुनौती
ये भी पढ़ें:अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी पुलिस, नाबालिग का मेडिकल कराया

पुलिस ने जब मोबाइल के IMEI नंबर की हिस्ट्री खंगाली, तो पता चला कि जिस समय धमकी भेजी गई, उस समय सिम किसी दूसरे फोन में एक्टिव था। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस जंसा के रैसीपुर निवासी अजीत तक पहुंच गई।

कचहरी पर धमकियों का साया

दरअसल पिछले कुछ दिनों से वाराणसी कचहरी को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। 13, 16 और 24 फरवरी को भी अज्ञात ई-मेल आईडी से कचहरी को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनमें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसी दहशत भरे माहौल का फायदा उठाकर अजीत ने निजी रंजिश निकालने की कोशिश की। हालांकि, उसकी एक छोटी सी गलती (अपने ही फोन में सिम डालना) ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Shankaracharya Avimukteshwaraanandah Saraswatee Varanasi Varanasi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |