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अतीक अहमद जैसा हाल होगा; शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप

Apr 09, 2026 06:33 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
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ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती को अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी मिली है। इससे उनके अनुयायियों में हड़कंप मच गया। उनके मीडिया प्रभारी  ने बताया कि ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरे मैसेज और ऑडियो भेजे गए हैं।

अतीक अहमद जैसा हाल होगा; शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी, ऑडियो मैसेज से मचा हड़कंप

UP News: ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती को अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी मिली है। इससे उनके अनुयायियों में हड़कंप मच गया। उनके मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरे मैसेज और ऑडियो भेजे गए हैं। इससे पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है।

अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शंकराचार्य की ओर से गौ रक्षा के लिए ‘गौ माता-राष्ट्रमाता’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य भारत से गौ हत्या को बंद कराना है। इसी क्रम में आगामी 3 मई से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी गविष्ठी यात्रा सुनिश्चित है। यात्रा के दौरान वह लोगों से गौ रक्षा के लिए आवाज उठाने और हर विस क्षेत्र में रामा गौ धाम निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे।

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संजय पांडेय ने कहा है कि यही बात सनातन विरोधियों को ठीक नहीं लग रही है। इसलिए उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर पहली अप्रैल को लगातार मैसेज से धमकाया गया। नंबर ब्लॉक करने पर 6 अप्रैल को वॉइस मेल में दो ऑडियो संदेश भेजकर धमकी दी गई है। जिसमें अतीक अहमद की मारने की बात कही गई है। इसे लेकर जल्दी ही विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष को भी मिली थी उड़ाने की धमकी

इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (मथुरा) के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी को जान से मारने की सनसनीखेज धमकी मिली थी। आशुतोष महाराज का आरोप था कि उन्हें और उनके अधिवक्ता को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस जांच में वह मोबाइल नंबर पाकिस्तान का पाया गया है, जिससे यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय साजिश और सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा माना जा रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट जाने पर मिली धमकी

पूरा मामला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े एक कानूनी विवाद से शुरू हुआ। आशुतोष ब्रह्मचारी ने उच्च न्यायालय द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। आशुतोष महाराज के अनुसार, जैसे ही उन्होंने 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तेज की, उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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