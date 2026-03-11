Live: लखनऊ पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आज से शुरू करेंगे गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान

Shankaracharya Avimukteshwarananda

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां से वह 11 मार्च से शुरू होने वाले तीन दिवसीय गो-प्रतिष्ठा जनजागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। शहर पहुंचते ही उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए, जहां शीतला अष्टमी के अवसर पर आयोजित मुख्य सभा में गो-प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध अभियान का औपचारिक शंखनाद किया जाएगा। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। आशियाना, पीजीआई और कृष्णानगर थाने की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि आयोजन स्थल पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक तीन दिन के कार्यक्रम के लिए आयोजकों की ओर से करीब 4.5 लाख रुपये का शुल्क स्मारक समिति में जमा कराया गया है।

11 Mar 2026, 10:44:18 AM IST जजिया देने जैसा प्रतीत हो रहा है, शर्तों और खर्चों पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन शर्तों और खर्च के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह स्थिति मुगलकाल में 'जजिया' देने जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे उस समय लोग अपने धर्म के पालन के लिए जजिया देते थे, उसी प्रकार अब धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी खर्च उठाना पड़ रहा है। स्वामी ने पांच मार्च को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में पूजा करने के बाद गोरक्षा के समर्थन में अपनी यात्रा शुरू की थी।

11 Mar 2026, 10:23:03 AM IST शाम 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद रखने की शर्त प्रशासन की ओर से जारी शर्तों में भड़काऊ भाषण या नारेबाजी पर रोक, हथियार और आतिशबाजी पर प्रतिबंध, ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन, सीमित वाहनों की अनुमति, यातायात बाधित न करना, निजी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद रखना शामिल है। किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है।

11 Mar 2026, 10:06:19 AM IST दोपहर 2.15 से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित आयोजकों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन 11 मार्च को आशियाना स्थित कांशीराम स्मृति उपवन के पास पासी किला चौराहे पर दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ‘गो-प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध’ की औपचारिक शुरुआत करेंगे और समर्थकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में संत समाज, विभिन्न संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

11 Mar 2026, 09:52:50 AM IST 26 शर्तों के साथ मिली अनुमति शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे और लोगों से बुधवार को होने वाले 'गो प्रतिष्ठा-धर्मयुद्ध शंखनाद' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। यह कार्यक्रम 11 मार्च को कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने आयोजन की अनुमति 26 शर्तों के साथ दी है, जिनमें भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारेबाजी और घातक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाना उनके अभियान का मुख्य उद्देश्य है और देशभर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध उनकी प्राथमिकता है।