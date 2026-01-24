Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsshankaracharya avimukteshwarananda is still away from camp and has visited mela sectors 5 and 6 to meet with saints
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब भी शिविर से बाहर, मेला सेक्टर 5 और 6 में जाकर संतों से की मुलाकात

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब भी शिविर से बाहर, मेला सेक्टर 5 और 6 में जाकर संतों से की मुलाकात

संक्षेप:

शंकराचार्य मेला क्षेत्र में दंडी संन्यासी नगर पहुंचे। उन्होंने स्वामी ब्रह्माश्रम, स्वामी महेशाश्रम, स्वामी विमलदेव आश्रम, आचार्य बाड़ा के स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य, स्वामी घनश्यामाचार्य के शिविर में संतों से मुलाकात की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शंकराचार्य का स्वागत किया गया और आरती उतारी गई।

Jan 24, 2026 10:34 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए पालकी से जाने को लेकर हुए विवाद के बाद शुरू हुआ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध एक सप्ताह बाद भी जारी है। वह 18 जनवरी से अपने शिविर में नहीं गए हैं। शनिवार को भी शिविर के बाहर ही बैठे रहे। सर्द मौसम में लगातार बाहर बैठने से शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी पर शनिवार को उन्होंने गोरक्षा कानून के लिए निकाली जा रही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मेला क्षेत्र के सेक्टर पांच व छह में जाकर संतों से मुलाकात की और सभी से गोरक्षा कानून के लिए डट कर खड़े रहने को कहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शंकराचार्य शनिवार को मेला क्षेत्र में दंडी संन्यासी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वामी ब्रह्माश्रम, स्वामी महेशाश्रम, स्वामी विमलदेव आश्रम, आचार्य बाड़ा के स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य, स्वामी घनश्यामाचार्य आदि के शिविर में पहुंचकर मौजूद संतों से मुलाकात की। अनुयायियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका स्वागत किया और आरती उतारी। कई शिविरों में जनसंपर्क के बाद वापस अपने शिविर के बाहर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आम जन से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि मेला खत्म हो जाएगा लेकिन हमारा टेक जारी रहेगा। मेला फिर आएगा, हम फिर आएंगे और ऐसे ही शिविर के बाहर बैठेंगे। तब तक बाहर बैठेंगे जब तक अनादर करने वाले अपनी भूल नहीं सुधार लेते हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अनिल मिश्र भी शंकराचार्य से मिलने पहुंचे।

ये भी पढ़ें:...तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर संचालक ने दिया ये जवाब

‘मंत्री नंदी के आभारी हैं...’

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के सद्बुद्धि वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम उनके आभारी हैं। उन्हें चाहिए यदि वो एक बार सद्बुद्धि आने की कामना कर रहे हैं तो चार-छह बार और करें। बता दें कि मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि अच्छे कार्यों में बाधा डालने वालों को भगवान सद्बुद्धि दें।

केशव के हाथ में पॉवर नहीं

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर शंकराचार्य ने शनिवार को एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। कहा कि घटना के सात दिन बीत चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कौन सी जांच करा ली है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में पॉवर नहीं है। उप मुख्यमंत्री के शंकराचार्य को मनाने के बयान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उनकी तारीफ भी की थी।

सुरक्षा के लिए शिविर में लगाया सीसीटीवी कैमरा

शंकराचार्य के शिविर में सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुयायियों ने आशंका जाहिर की कि कुछ अराजकतत्व किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि उनके कुछ शुभचिंतकों ने सूचना दी थी कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस सूचना पर शिष्यों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव रखा। शिष्यों का आरोप है कि शनिवार की शाम को कुछ लोगों ने नारेबाजी करते हुए शिविर में घुसने का प्रयास किया, इन लोगों से धक्का मुक्की होने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें:...तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर संचालक ने दिया ये जवाब

छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारियों ने दिया समर्थन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारियों ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए न्याय की इस लड़ाई में उनका हर कदम पर साथ देने की बात कही है। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष श्यामकृष्ण पांडेय, केके राय और सपा नेता संदीप यादव ने कहा कि जब-जब संगम की रेती पर संत-संन्यासियों पर हमला होगा तब-तब इस लड़ाई में वो साथ रहेंगे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष अजीत यादव, संजय तिवारी, पूर्व उपाध्यक्ष बाबा अभय अवस्थी, अंशुमान मिश्रा, प्रो. हरिशंकर उपाध्याय, प्रभाशंकर मिश्रा, मुकुंद तिवारी, सुरेश यादव, अभिषेक यादव, विकास तिवारी, अखिलेश गुप्ता, देवधर तिवारी, विवेकानंद पाठक आदि मौजूद रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Shankaracharya Avimukteshwaraanandah Saraswatee UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |