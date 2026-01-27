अविमुक्तेश्वरानंद अब भी शिविर से बाहर, हत्या की आशंका जताई, मेले से नहीं जाएंगे

संक्षेप: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम सनातनियों के सम्मान में, संतों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध माघ मास मेला तक यहीं बैठे रहेंगे। कहा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के नहीं आने पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की गलती नहीं है।

माघ मेला में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विरोध मंगलवार को दसवें दिन भी जारी रहा। वह अब भी अपने शिविर से बाहर हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि वह मेला छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। शंकराचार्य ने आशंका जाहिर की है कि यहां उनकी हत्या भी हो सकती है। इससे पूर्व घटना वाले दिन भी उन्होंने हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया था।

शंकराचार्य ने कहा, हम मेला छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। यदि चले गए तो तरह-तरह के अफवाह फैलाएं जाएंगे। उन्होंने कहा, हम सनातनियों के सम्मान में, संतों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध माघ मास मेला तक यहीं बैठे रहेंगे। बोले कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के नहीं आने पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की गलती नहीं है, बल्कि यह साबित हो गया है कि घटना हुकुमरान के इशारे पर की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी हत्या हुई तो भी उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा।

यदि किसी षड्यंत्र के तहत आपकी हत्या होती है तो जिम्मेदार कौन होगा ? इस प्रश्न पर शंकराचार्य ने कहा, किसी के मारे जाने पर यहां जिम्मेदारी कहां तय होती है। सवाल किया कि बीते महाकुम्भ में इतने लोग मारे गए किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई क्या। घटना होने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया क्या? ऐसे ही हमारे मारे जाने पर भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। दो-चार दिन मीडिया में खबरें चलेंगी, बाद में हमीं को दोषी बता दिया जाएगा। लेकिन इन सब बातों से हम भयभीत होकर गोरक्षा की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे।

हिंदू समाज को बांटने का काम किया यूजीसी कानून को लेकर शंकराचार्य ने कहा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि बंटोगे तो कटोगे, किंतु यूजीसी कानून लाकर हिंदू समाज को बांटने का ही तो काम किया जा रहा है। देश की जनता अब सीता बनकर अपमान सहन नहीं करेगी, बल्कि हनुमान बनकर सनातन को अपमानित करने वालों को सबक सिखाएगी। शंकराचार्य ने 26 जनवरी को गंगा गणतंत्र दिवस मनाया और शिविर के बाहर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा हम आंग्ल दिवस पर नहीं बल्कि पंचांग तिथि अनुसार गंगा गणतंत्र दिवस वर्षों से मना रहे हैं।

कोई कर्मचारी भी आकर भूल स्वीकारता तो बात खत्म हो जाती शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम की बात नहीं है। अगर एक अदना सा कर्मचारी भी आकर भूल स्वीकार कर लेता तो भी बात खत्म हो सकती थी। उन्होंने कहा कि सीएम या डिप्टी सीएम के आने से उनका कद नहीं बढ़ जाएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज आकर भी उनसे मुलाकात के लिए न आने के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने की मुलाकात गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला ने मंगलवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। वहीं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट पर लिखा है कि उन्हें विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने शंकराचार्य का सबूत मांग अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लघंन किया है। यह अधिकार तो केवल शंकराचार्यों एवं विद्वत परिषद का है।