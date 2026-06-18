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केवल संतों की निगरानी में ही दान-चढ़ावे और मंदिर के प्रबंधन की पारदर्शिता सुनिश्चित : अविमुक्तेश्वरानंद

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
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राम मंदिर चढ़ावे की चोरी मामले में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे प्रकरण पर चिंता जताते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने ​मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए देश के वरिष्ठ और निष्पक्ष संतों की एक कमेटी बनाई जाने की मांग की है। 

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है जो मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मेरठ पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने पूरे प्रकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ​शंकराचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मंदिर निर्माण और प्रबंधन में जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं।

उन्होंने लोक प्रचलित कहावत पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं का उल्लेख करते हुए संकेत दिया कि शुरुआत में ही जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे भविष्य की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि ​इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शंकराचार्य ने मांग की है कि ट्रस्ट के भरोसे न रहकर, देश के वरिष्ठ और निष्पक्ष संतों की एक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि केवल संतों की निगरानी में ही दान-चढ़ावे और मंदिर के प्रबंधन की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। ​इसके अलावा, देश में बढ़ते हिंदू बच्चों के धर्मांतरण के मामलों पर भी शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

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आप गाय का दूध नहीं पियोगे तो ऐसे ही काम होंगे

शंकराचार्य ने इस समस्या के मूल में 'गो-माता' के प्रति घटती आस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ​जब आप गाय का दूध नहीं पियोगे, तो ऐसे ही काम होंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि 'क्या तूने अपनी मां का दूध पिया है?' लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि गाय भी हमारी माता है। ​शंकराचार्य ने तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों का सीधा संबंध गो-सेवा और गो-दुग्ध के सेवन से रहा है। संस्कारों के अभाव और गौ-माता से दूर होने के कारण ही आज की युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही है और धर्मांतरण जैसी घटनाओं का शिकार हो रही है।

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गाय को माता मानते हो तो राष्ट्र माता का दर्जा दो

एक दिन पहले बागपत पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मुख्यमंत्री गाय को राष्ट्र माता तो कहते है, लेकिन दर्जा नहीं देते। यदि माता मानते हो तो राष्ट्र माता घोषित करने में परेशानी क्या है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मंदिर समिति को जिम्मेदार ठहराया। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में संचालित 81 दिवसीय गविष्ठी (गो-रक्षार्थ-वंशवृद्धि) यात्रा के बागपत आगमन पर उनका स्वागत किया गया। शहर के पक्काघाट आश्रम में हुए कार्यक्रम में शंकराचार्य ने कहा कि गोमाता भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। गो रक्षा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और मानव कल्याण से जुड़ा अभियान है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से गोसंरक्षण एवं धर्म रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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