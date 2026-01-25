जल्द खत्म हो जाएगा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद, योगी के मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा दावा

संक्षेप: पर्यटन मंत्री ने कहा कि शंकराचार्य को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2017 की तरह ही आगामी चुनावों में भी जनता का समर्थन मिलेगा।

उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहा विवाद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और इस मामले को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। रविवार शाम जसवंतनगर में आयोजित जीरामजी चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सरकार में मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयानों के बीच किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि शंकराचार्य को लेकर चल रहा विवाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2017 की तरह ही आगामी चुनावों में भी जनता का समर्थन मिलेगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि भले ही सपा सत्ता में आने का दावा कर रही हो, लेकिन वह सत्ता से बहुत दूर है और अब कभी सत्ता में लौटने वाली नहीं है। उन्होंने सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पूरी पार्टी को सोशल मीडिया पर चलाने में व्यस्त हैं, जबकि भाजपा और सरकार के प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।