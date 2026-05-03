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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरखपुर से शुरू की 81 दिन की गविष्टी यात्रा, CM योगी पर साधा निशाना

May 03, 2026 02:58 pm ISTAjay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शंखनाद के बीच सभी लोगों को ‘गाय हमारी माता’ का संकल्प दिलाया। सभी ने एक स्वर में शंकराचार्य के साथ दुहराया कि ‘मैं घोषणा करता हूं कि गाय हमारी माता है। उन्होंने कहा कि कोई गाय के साथ बुरा करेगा तो उसे अपराधी समझा जएगा। आज से घोषित रूप से गाय आप सभी की माता हुई।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरखपुर से शुरू की 81 दिन की गविष्टी यात्रा, CM योगी पर साधा निशाना

UP News : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में सहारा एस्टेट स्थित भारत माता मंदिर से गविष्टी यात्रा का आरंभ किया। 81 दिनों की इस यात्रा के दौरान वह हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस भारत को हिंदू राष्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहां गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारों में सिर्फ इंजन ही इंजन है, अगर डिब्बा है तो वह सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, आम जनता के लिए डिब्बा ही नहीं है। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए शंकराचार्य ने कहा कि सीएम यदि गाय को राज्यमाता घोषित कर देते तो हम उनके कसीदे पढ़ते।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शंखनाद के बीच सभी लोगों को ‘गाय हमारी माता’ का संकल्प दिलाया। सभी ने एक स्वर में शंकराचार्य के साथ दुहराया कि ‘मैं घोषणा करता हूं कि गाय हमारी माता है। साथ ही खबरदार किया कि कोई भी इसके साथ बुरा करेगा तो उसे आज से अपराधी समझा जएगा। उन्होंने कहा कि आज से घोषित रूप से गाय आप सभी की माता हुई। बूचड़खाना बंद हो, इसके लिए दाहिने हाथ की उंगली से उपयोग करते हुए उसी पार्टी को वोट करें, जो गौरक्षा के लिए संकल्पित हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को आग नहीं लगाना और न ही किसी को डुबाना है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आप वोट का इस्तेमाल करें और उंगली की ताकत दिखाइए और गौ माता की रक्षा करिए।

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एक साथ मिलाए जाएंगे अब खून और दूध

शंकराचार्य ने कहा कि हिन्दू कौम ने कभी डरना नहीं सीखा है। हमारे सामने बड़े-बड़े आए और डराने की कोशिश की। हमने सबको परास्त कर दिया। बस समस्या ये है कि स्पष्टता नहीं हो पा रही कि कौन हमारा है और कौन पराया।

ऐसे-ऐसे कानून बनाए जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गविष्टी यात्रा के दौरान सरकार द्वारा हिन्दुओं के खिलाफ बनाए गए 37 से अधिक कानूनों को बताने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि एक-एक कर सभी पर विस्तारपूर्वक बताएंगे। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक हिन्दू विरोधी कानून बनते चले जा रहे हैं। इसके पहले भी कई पार्टियां हमारे खिलाफ रहीं, लेकिन भाजपा की सरकार में एक के बाद एक मंदिर टूटते देखा गया। ऐसे-ऐसे कानून बना दिए गए, जो हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाते। आज भाजपा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रही है लेकिन बाबा साहब ने समलैंगिकता के लिए सात साल की कैद का प्रस्ताव रखा था, इनके द्वारा उसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि ये अम्बेडकर भक्त होते तो इसे पलटते नहीं।

गो माता की रक्षा के लिए जो वोट देगा वही हमारा देवता है

उन्होंने कहा कि 78 साल से आप बिजली, पानी, जाति, धर्म आदि के लिए वोट कर रहे हैं, अब गो रक्षा के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि हमने तीन लाख रामाधाम की परिकल्पना की है। इसके लिए आप सभी एक वोट और एक नोट दें। उन्होंने कहा कि जब ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो हम बूचड़खानों पर धावा बोलेंगे।

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आपका वोट, अधर्मियों पर चोट साबित होगा

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आपका एक वोट, धर्म के कोटि अधर्मियों पर चोट साबित होगा। उन्होंने कहा कि आगे धर्मराज्य की स्थापना होगी, जिसमें हर किसी को न्याय मिलेगा। इसकी शुरुआत गो रक्षा से करनी है। उन्होंने कहा कि हम हिन्दू सेकुलर हो गए। मुसलमान, इसाई, बौद्ध सभी अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन हिन्दू सेकुलर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम इस देश में ज्यादा हैं तो हमारी चलनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से गविष्टि यात्रा का शुभारंभ कर रहे। 81 दिनों तक गायों की रक्षा के लिए 81 युद्धों की चर्चा का उद्देश्य लेकर ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में आना है। उनका कहना है कि शहर को दाहिने रखते हुए भ्रमण किया जाएगा। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थों की परिक्रमा पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह गो रक्षा और धार्मिक भावना की यात्रा है। हमारा किसी पार्टी से कोई विरोध या समर्थन नहीं है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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