Shamli News: युवती ने ठेकेदार पर लगाया दुष्कर्म का आरोप
Shamli News: थानाभवन नगर की एक युवती ने ठेकेदार पर दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और नकदी और आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Shamli News: थानाभवन। थानाभवन नगर के एक मोहल्ला निवासी एक युवती ने नगर के ही एक ठेकेदार पर दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा नकदी और सोने के आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई जानकारी में युवती ने बताया कि आरोपी का उसके परिवार से पुराना परिचय था और इसी वजह से उसका घर पर आना-जाना रहता था। आरोप है कि एक दिन घर में अकेली होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो वायरल करने तथा परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका उत्पीड़न किया। इस दौरान उसने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की और ब्लैकमेल करता रहा।
शिकायत में आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने युवती की शादी के लिए घर में रखी करीब दो लाख रुपये की नकदी और सोने के आभूषण भी अपने कब्जे में ले लिए। जब पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई तो आरोपी ने कथित रूप से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने की धमकी देने लगा।
पुलिस कार्रवाई
उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता ने स्थानीय थाने में आरोपी के विरुद्ध नामजद तहरीर देकर कठोर कानूनी कार्रवाई और नकदी व आभूषण वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस के अनुसार अभी तहरीर नहीं आयी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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