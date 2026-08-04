Shamli News: युवती ने ठेकेदार पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

Shamli News: थानाभवन। थानाभवन नगर के एक मोहल्ला निवासी एक युवती ने नगर के ही एक ठेकेदार पर दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा नकदी और सोने के आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई जानकारी में युवती ने बताया कि आरोपी का उसके परिवार से पुराना परिचय था और इसी वजह से उसका घर पर आना-जाना रहता था। आरोप है कि एक दिन घर में अकेली होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो वायरल करने तथा परिवार को जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका उत्पीड़न किया। इस दौरान उसने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की और ब्लैकमेल करता रहा।