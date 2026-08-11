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Shamli News: थाना भवन के मुस्लिम युवक ने उठाई कावड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थाना भवन के माल के मोहल्ला रोगन ग्राम के सलीम नामक युवक ने अपने मित्र की कावड़ लेकर 10 किलोमीटर की यात्रा की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सलीम कंधे पर 51 लीटर जल की कावड़ लेकर चल रहा है। युवक के पिता को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

Shamli News: थाना भवन के मुस्लिम युवक ने उठाई कावड़

Shamli News: थाना भवन के माल के मोहल्ला रोगन ग्राम निवासी सलीम नाम के युवक ने अपने मित्र की कवर्ड लेकर लगभग 10 किलोमीटर कावड़ यात्रा की सोशल मीडिया पर सलीम की वीडियो वायरल होने पर लोगों ने उसकी सराहना की। थाना भवन नगर के मोहल्ला रोगनगरान नई घासमंडी निवासी रईसु अहमद के पुत्र सलीम मंसूरी की सोशल मीडिया पर कावड़ कंधे पर उठाने की वीडियो वायरल हुई जिसमें सलीम लगभग 51 लीटर जल की कावड़ लेकर आता दिखाई दे रहा है। सलमान ने यह वीडियो स्वयं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला नबीपुर निवासी युवक धूमन ने हरिद्वार से यह कावड़ उठाई।

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मंगलौर पहुंचने पर सलीम भी अपने साथी के पास पहुंचा तथा साथी से कावड़ उठाकर लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा तय की। मामले में युवक के पिता रहीसु का कहना है कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

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