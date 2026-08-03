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Shamli News: यमुना का बढ़ता जलस्तर बढ़ा रहा खादर की धड़कनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 228.66 मीटर हो गया है। हालांकि, यह अभी चेतावनी बिंदु से नीचे है। किसान खादर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य के अधूरे होने से चिंतित हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है, और जलस्तर में आगे वृद्धि की संभावना है।

Shamli News: यमुना का बढ़ता जलस्तर बढ़ा रहा खादर की धड़कनें

Shamli News: शामली। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। रविवार को यमुना का जलस्तर बढ़कर 228.66 मीटर दर्ज किया गया। नदी अभी 231 मीटर के चेतावनी बिंदु से नीचे बह रही है। इसलिए अधिकारी हालात सामान्य होने की बात कह रहे है। दूसरे यह हथनीकुंड बैराज से छोड़ने जाने वाले पानी पर भी निर्भर करता है। अभी तक सामान्य मात्रा में ही पानी हथनीकुंड बैरोज से छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग की बारिश की संभावना के बीच खादर क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।

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सिंचाई विभाग के अनुसार हथनीकुंड बैराज से रविवार को 22,296 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते अगले कुछ घंटों में यमुना के जलस्तर में और वृद्धि की संभावना है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं और नदी पूरी तरह नियंत्रण में है। विभाग की टीमें जलस्तर की लगातार निगरानी कर रही हैं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी ओर, यमुना खादर क्षेत्र के गांव भड़ी में बाढ़ सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा टोकर (तट सुरक्षा) निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में जलस्तर तेजी से बढ़ा तो अधूरे सुरक्षा कार्य के कारण खेतों में पानी घुसने और खड़ी फसलों के नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य तत्काल पूरा कराने की मांग की है। पिछले वर्षों में भी बरसात के दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के कई गांवों की कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। इसी अनुभव के कारण इस बार किसान जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन भी हालात पर पैनी निगाह रखे हुए है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी रहा और हथनीकुंड से पानी का डिस्चार्ज बढ़ा, तो आने वाले दिनों में यमुना के जलस्तर में और तेजी आने से इनकार नहीं किया जा सकता।

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