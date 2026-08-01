Shamli News: आरके पीजी कॉलेज में मनाया गया विश्व स्काउट स्कार्फ दिवस
Shamli News: आरके पीजी कॉलेज में विश्व स्काउट स्कार्फ दिवस उत्सव मनाया गया। प्राचार्य डॉ. एमके जेली की अगुवाई में कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने स्काउटिंग के मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया। डॉ. सुरेंद्र पाल ने स्काउटिंग की जिम्मेदारियों और समाज सेवा की आवश्यकता पर जोर दिया। उद्देश्य छात्रों को उपयोगी नागरिक बनाने का है।
Shamli News: शामली। शहर के आरके पीजी कॉलेज में शनिवार को विश्व स्काउट स्कार्फ दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर स्काउटिंग के मूल्यों और उद्देश्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. एमके जेली के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में रोवर प्रभारी डॉ. सुरेंद्र पाल ने स्काउटिंग के वादों, मूल्यों और स्काउटिंग भाईचारे की भावना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्काउट स्कार्फ केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह सेवा, मित्रता, नेतृत्व क्षमता और बेहतर राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज सेवा और अनुशासन के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।उन्होंने
बताया कि स्काउटिंग युवाओं में आत्मनिर्भरता, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, जिससे वे समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकें। इस अवसर पर रोवर प्रभारी डॉ. सुरेंद्र पाल, रेंजर प्रभारी प्रो. दर्शना सिंह, प्रो. गायत्री त्रिपाठी, डॉ. स्नेहा सिंह, प्रो. श्रीकांत वास्ने, चंदकीराम सहित महाविद्यालय के अन्य स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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