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Shamli News: बैरिकेड की रस्सी में उलझकर स्कूटी सवार श्रमिक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर बैरिकेडिंग की रस्सी में स्कूटी फंसने से 33 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में शोक छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्रीय लोग बैरिकेडिंग व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं।

Shamli News: बैरिकेड की रस्सी में उलझकर स्कूटी सवार श्रमिक की मौत

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग बुधवार को एक श्रमिक के लिए जानलेवा साबित हुई। बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनत पुल के निकट बैरिकेड की रस्सी में स्कूटी उलझ जाने से 33 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र के गांव तलवा माजरा निवासी कमल उर्फ विश्वास पुत्र विनोद बुधवार सुबह स्कूटी से बनत की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही वह बनत पुल के निकट पहुंचा, कांवड़ यात्रा के लिए लगाए गए बैरिकेड की रस्सी उसकी स्कूटी में उलझ गई।

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इससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजन गुड्डू ने बताया कि कमल अविवाहित था और कंडेला स्थित एक चम्मच फैक्टरी में श्रमिक के रूप में कार्य करता था। वह परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस अधिकारी कुलदीप ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले बैरिकेड और अवरोधक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले तथा मानक सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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