Shamli News: जिले में 10437 निरक्षरों को साक्षर करेंगा शिक्षा विभाग
Shamli News: शामली जिले में 10437 निरक्षर महिलाओं को चिन्हित किया गया है। उद्देश्य उन्हें साक्षर बनाना है। शासन ने इस वर्ष 6000 लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। 230 गांवों में 6067 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। महिलाएं बचत और स्वरोजगार के लिए समूहों में सक्रिय हैं।
Shamli News: शामली। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) व अन्य कुल 10437 निरक्षर महिलओं को अब तक चिन्हित किया जा चुका है। जिनको उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षर बनाया जाएगा। शासन ने इस वर्ष जिले को छह हजार लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य दिया है। अभियान को सफल बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसका उद्देश्य महिलाओं को पढ़ना-लिखना, हस्ताक्षर करना और सामान्य गणित का ज्ञान देकर उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। बता दे कि जिले के 230 गांवों में 6,067 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिनसे 66,162 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं समूहों के माध्यम से बचत, स्वरोजगार और आजीविका संबंधी गतिविधियों में सक्रिय हैं, लेकिन इनमें से 9,773 निरक्षर महिलाओं को चिन्हित किया गया है वही इसके अलावा 664 अन्या महिलाओं को भी अभियान के दौरान चिन्हित किया गया है। जिनकों अब साक्षर किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को साक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विभाग के शिक्षकों ने गांव-गांव जाकर निरक्षर महिलाओं के चिह्नित किए जाने का कार्य क्रम अभी जारी है। शासन के निर्देशानुसार इन सभी के लिए उनके सुविधाजनक समय पर साक्षरता कक्षाएं संचालित की जाएंगी, ताकि घरेलू और आजीविका संबंधी कार्यों के बीच भी वे आसानी से पढ़ाई कर सकें。
कार्यक्रम का उद्देश्य
कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों को साक्षर बनाना है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पढ़ना, लिखना, हस्ताक्षर करना, सामान्य गणित, दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यक जानकारी और जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा।
कहना इनका
अब तक जिले भर में समूहों की 9773 महिलाओं को चिन्हित किया जा चुका है। इसके अलावा 664 अन्य महिलाए भी चिन्हित की गई है। जिनको साक्षर बनाने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक को दी गई है।
संतोष कुमार - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रश्नोत्तर
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