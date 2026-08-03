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Shamli News: ई-रिक्शा और बाइक की भिड़ंत, कैराना निवासी महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कांधला में चार खम्बों के पास ई-रिक्शा और बाइक की भिड़ंत में कैराना की महिला फरजाना घायल हो गईं। राहगीरों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। परिवार ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया।

Shamli News: ई-रिक्शा और बाइक की भिड़ंत, कैराना निवासी महिला घायल

Shamli News: कांधला। कस्बे के चार खम्बों के पास ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत में कैराना निवासी एक महिला घायल हो गई। राहगीरों की मदद से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी। परिजनों ने मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। कस्बे के चार खम्बों के पास सोमवार को ई-रिक्शा और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कैराना निवासी फरजाना घायल हो गईं। फरजाना अपने परिवार के सदस्य शहजादा के साथ बाइक पर सवार होकर कैराना से कांधला आई थीं। जैसे ही वे चार खम्बों के पास पहुंचीं, उनकी बाइक एक ई-रिक्शा से टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि फरजाना बाइक से गिर गईं और उनके घुटने में चोट लग गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत घायल महिला को कस्बे के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत सामान्य है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायल महिला और उनके परिजनों ने इस मामले में किसी भी प्रकार की पुलिस या कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार किया और उपचार के बाद अपने घर लौट गए।

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