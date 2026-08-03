Shamli News: सास, ननद व देवर पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप
Shamli News: थाना भवन क्षेत्र की पीड़ित महिला पायल ने अपनी सास, देवर और ननद के खिलाफ मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से वह बहुत परेशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Shamli News: थाना भवन। थाना भवन क्षेत्र के गांव भनेड़ा उददा निवासी पीड़ित महिला पायल ने अपनी सास, देवर तथा ननद के खिलाफ रात्रि 8:30 बजे घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, तानाशाही और लगातार मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए थाना भवन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।पीड़िता पायल का आरोप है कि उसके सास, ननद और देवर आए दिन उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज मारपीट करते हैं तथा बिना किसी कारण के झगड़ा और मारपीट करते रहते हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रहे झगड़ा और उत्पीड़न से वह बहुत परेशान हो चुकी है। और उन्होंने उसका जीना मुश्किल कर दिया हैपुलिस ने महिला की तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच हल्का इंचार्ज को सौंप दी है।
थाना पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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