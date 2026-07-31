Shamli News: खानपुर अंडरपास के निकट ऊन रोड में जलभराव से राहगीर बेहाल
Shamli News: थानाभवन में खानपुर अंडरपास के निकट ऊन रोड पर जलभराव से राहगीरों, वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में बारिश का पानी भरने से वाहन क्षति का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है।
Shamli News: थानाभवन। नगर के खानपुर अंडरपास के निकट मुख्य मार्ग ऊन रोड पर सड़क में जलभराव होने से राहगीरों, वाहन चालकों और क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लंबे समय से बने गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं पैदल चलने वालों के लिए भी आवागमन मुश्किल हो गया है। यह मार्ग थाना भवन नगर को मंट मंटी, भनेड़ा, उद्दा, मानपुर, यूनुसपुर बट्टू खेड़ी बूटा गुराना पालखेड़ी, कच्चीगढ़ी सहित कई गांवों से तथा थाना भवन नगर दिल्ली सहारनपुर हाईवे से कच्ची गढ़ी झिंझाना से होते हुए हरियाणा करनाल मार्ग से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और अन्य लोग इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान इसी मार्ग से गुजरने वाले कांवड़ियों को भी जलभराव और गड्ढों के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है。
स्थानीय नागरिकों की समस्या
राहगीर पुष्पेंद्र ने बताया कि सड़क में बना गड्ढा काफी दिनों से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बरसात में इसमें पानी भर जाने से वाहन चालकों को गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना और वाहनों के नुकसान की आशंका बनी रहती है।
सरकार की ओर से माँग
क्षेत्रवासियों ने जनहित में उच्च अधिकारियों एवं संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क की शीघ्र मरम्मत कर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि आमजन, किसानों और कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
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