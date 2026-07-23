Shamli News: हसनपुर लुहारी में पाइपलाइन लीकेज के कारण 15 हजार आबादी पानी को तरसी

Shamli News: हसनपुर लुहारी। गांव हसनपुर लुहारी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गांव की मुख्य टंकी से जुड़ी बड़ी पाइपलाइन लीकेज हो जाने के कारण गांव की लगभग 15 हजार की आबादी को दिनभर पानी नसीब नहीं हुआ। भीषण गर्मी में पानी की सप्लाई ठप होने से ग्रामीणों की पूरी दिनचर्या अस्त-व्यस्त होकर रह गई। ​ग्रामीणों के अनुसार, गांव हसनपुर लुहारी मे पाइपलाइन में लीकेज की समस्या कोई नई नहीं है। आए दिन मुख्य या वितरक पाइपलाइनों में रिसाव की वजह से पेयजल आपूर्ति बाधित होना आम बात बन चुकी है। गुरुवार को भी जैसे ही पानी की टंकी से सप्लाई शुरू की गई।

मुख्य पाइपलाइन में भारी लीकेज होने के कारण पानी निकलने लगा। जिसे देखते हुए सप्लाई तुरंत बंद करनी पड़ी। ​सुबह से ही लोग दैनिक कार्यों और पीने के पानी के लिए टंकी की सप्लाई आने का इंतजार करते रहे। दोपहर तक पानी न मिलने पर ग्रामीणों को हैंडपंपों और आसपास के निजी सबमर्सिबल का सहारा लेना पड़ा। जिसके चलते उन स्थानों पर भी लंबी कतारें देखी गईं। ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम और स्थानीय प्रशासन को बार-बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। केवल पैचवर्क अस्थायी मरम्मत करके खानापूर्ति कर दी जाती है। जिससे कुछ दिन बाद पाइपलाइन फिर से लीक हो जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि टंकी से पानी की सप्लाई के लिए सभी लीकेज को एक बार सही से जुडा जाए ताकि हर रोज समस्या ना बने। टंकी पर नियुक्त कर्मचारी काशिब ने बताया कि बडी पाईप लाईन में लीकेज हुआ है। जिसको सही करने के लिए समय लगेगा। जिसके बाद पानी की सप्लाई छोडी जायेगी ।