Shamli News: बच्चों के विवाद में महिला पर हमला, डंडे के वार से फटा सिर, पुलिस से कार्रवाई की मांग

Shamli News: कांधला। थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद शांत कराने पहुंची एक महिला पर पड़ोसी पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने और डंडे से सिर पर वार करने का आरोप है। घायल महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू निवासी पीड़िता महिला कसीमा ने बताया कि उसके बच्चों का पड़ोस के बच्चों से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। विवाद को शांत कराने और समझौते की बात करने के लिए वह पड़ोसी के घर पहुंची थी।

आरोप है कि वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी और देखते ही देखते मारपीट करने लगे। इसी दौरान एक युवक ने उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना के बाद परिजन घायल महिला को लेकर कांधला थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता और उसके परिजनों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।