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Shamli News: मलकपुर में दो पक्षों में मारपीट, 14 का शांतिभंग में चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना के गांव मलकपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया। मारपीट में शामिल दोनों पक्षों के लोग गिरफ्त में हैं।

Shamli News: मलकपुर में दो पक्षों में मारपीट, 14 का शांतिभंग में चालान

Shamli News: कैराना। पुरानी रंजिश के चलते गांव मलकपुर में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष का एक युवक घायल हो गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 14 आरोपियों को गिरफ्तार करके शांतिभंग में चालान कर दिया। गांव मलकपुर में शनिवार रात करीब आठ बजे गांव इंतजार और अनवर पक्ष के लोगों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में इलियास का पुत्र मोबीन घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक पक्ष के इंतजार, मुर्तजा, जाहिद, मुस्तफा, मेहरबान, शकील, निसार, शहजाद और शहीद तथा दूसरे पक्ष के गुलजार, तौकीम, मोबिन पुत्र अनवर, अनवर और वरीश को गिरफ्तार कर लिया।

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कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के गिरफ्तार किए गए सभी 14 आरोपियों का शांतिभंग में चालान कर दिया गया है।

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