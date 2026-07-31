Shamli News: दुकान पर कहासुनी के बाद घर में घुसकर युवक पर हमला, लाठी-डंडों से की मारपीट
Shamli News: गांव गढ़ी दौलत में दुकान पर हुई कहासुनी के बाद एक युवक समीर पर हमला हुआ। आरोप है कि आरोपी युवक अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Shamli News: थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में दुकान पर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक युवक का पीछा करते हुए उसके घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घायल युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में दुकान पर हुई कहासुनी के बाद युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित के पिता फारुक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा समीर मंगलवार को घर से दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान गांव के एक युवक से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने भाई और अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया और समीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। तहरीर के अनुसार समीर किसी तरह वहां से बचकर अपने घर पहुंचा, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए घर में घुस गए और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। हमले में समीर घायल हो गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया।घटना के बाद पीड़ित के पिता ने आरोपितों के खिलाफ कांधला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल का मेडिकल कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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