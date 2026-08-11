Shamli News: शिवरात्रि को लेकर रंगबिरंगी लाईटों से सजे शिवालय
Shamli News: शहर के शिवालयों को शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर रंग-बिरंगी लाईटों और फूल मालाओं से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए जलाभिषेक और सफाई के विशेष प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेटिंग और पुलिस की तैनाती भी रहेगी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। माहौल भक्तिपूर्ण और उत्सवमय है।
Shamli News: शिवरात्रि पर्व को लेकर शहर के शिवालयों को रंगबिरंगी लाईटों व फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाईटों से जगमग भगवान शिव के शिवालय रातभर आकर्षण का केन्द्र बने रहे। जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसके अलावा जलाभिषेक के मददनेजर शिवालयों में विशेष प्रबंध किए गए है। बैरिकेटिंग के साथ साथ साफ सफाई की उचित प्रबंधक रहेगे। सावन मास की शिवरात्रि पर्व के मददेनजर शहर के शिव मंदिरों को प्रबंधक समितियों द्वारा बड़े की भव्य रूप से सजाया गया गया है। शहर के मुख्य शिव चौक को रंगबिरंगी लाईटों से सजाया गया है।
जहां करीब 100 मीटर के दायरे में विशेष झालरों को लगाया गया है। इसके अलावा शहर के मौहल्ला पंसारियान स्थित गढमुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, माजरा रोड स्थित सिद्धपीठ भाकूवाला मंदिर, कैराना रोड स्थित सिद्धपीठ श्री गुलजारी वाला शिव मंदिर, सदाशिव मंदिर रेलपार, बुढाना रोड स्थित बलभद्र शिव मंदिर, हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर, गांधी चौक स्थित कुटी वाला शिव मंदिर, रेलवे रोड स्थित सत्यनारायण शिव मंदिर में जलाभिषेक के मददनेजर मंदिरों में साफ सफाई के अलावा रंग बिरंगी लाईटों और फूल मालाओं से सजाया गया है। मंदिरों में जलाभिषेक के मददनेजर उमडने वाली भीड के मददेनजर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई। कतार में लगकर ही रूद्राभिषेक किया जायेगा। मंदिरों मंे सेवादारों की डयूटी भी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मददेनजर मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगा। एसपी एनपी गौतम ने बताया कि शिवरात्रि पर होने वाले जलाभिषेक के लिए सवेरे 3 बजे से शिवालयों में पुलिस डयूटी रहेगी। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बैरिकेटिंग की भी व्यावस्था कराई गई है। लाईनों में लगकर ही जलाभिषेक होगा।
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