Shamli News: सास को बचाने दौड़ी बहू भी करंट की चपेट में आई , दोनों की मौत

Shamli News: शामली। आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के गांव कसेरवा कला में बल्ब जलाते समय वृद्ध सास करंट की चपेट में आ गयी उसे बचाने के लिए उनकी बहू दौड़ी तो वह भी उसकी चपेट में आ गयी जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव कसरेवा कला निवासी 80 वर्षीय बतून पत्नी शेरदीन अपनी 47 वर्षीय बहू खुशनुमा पत्नी रोजू के साथ नीचे कमरे में सो रही थी। बताया जाता है कि पोता सलीम मकान की छत पर सो रहा था, जबकि रोजू घेर में सो रहा था।

शनिवार सवेरे जब वृद्ध बतून जगी तो उसने घर में बल्ब जलाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि वह पलक से बिजली का तार बाहर आया था जिससे वह उसकी चपेट में आ गयी। सास को करंट लगा देख सास को करंट लगा देख उनकी बहू खुशनुमा पत्नी रोजू सास को बचाने दौड़ी जैसे ही वह सास के पास पहुंची तो वह भी करंट की चपेट में आ गईं।करंट का झटका इतना तेज था कि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और घटना से गांव का माहौल गमगीन हो गया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग के पटवारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। वहीं आदर्श मंडी थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि घर में बिजली का बल्ब जलाने के दौरान अचानक करंट फैलने से यह हादसा हुआ। सास को बचाने के प्रयास में बहू भी करंट की चपेट में आ गई और दोनों की मौत हो गई। शव को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्यवाही से इंकार कर दिया। जिसके बाद सास बहू के शव को गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए खाक कर दिया गया। मृतक खुशनुमा के 9 बच्चे है। जिसमें से सात की शादी हो रही है, जबकि दो अभी भी कुंवारे है।