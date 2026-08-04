Shamli News: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार बालिका की मौत, चचेरी बहन गंभीर
Shamli News: शामली में ऊन थानाभवन मार्ग पर जाफरपुर बस स्टेंड चौराहे पर डीसीएम और बाइक की टक्कर में एक पांच वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। उसकी चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक चालक मामूली चोट के साथ गिर गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया।
Shamli News: शामली। गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र में ऊन थानाभवन मार्ग पर जाफरपुर बस स्टेंड चौराहे पर डीसीएम एवं बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार पांच वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गयी ,जबकि दूसरी चचेरी मासूम बहन गंभीर रूप से घायल हो गयी, जबकि बाइक चालक कच्ची सड़क पर जाकर गिरा जिससे उसे मामूली चोट आयी। घटना के बाद डीसीएम चालक फरार हो गए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया इस पर पुलिस शव परिजनों को सौंप दिया। घायल बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है。
घटना का विवरण
गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी आमिर पुत्र सत्तार अपनी पांच वर्षीय पुत्र आयशा तथा •पांच वर्षीय भतीजी नूर पुत्री शाकिर को लेकर बाइक से जा रहा था। जब वह जाफरपुर बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रहे डीसीएम ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इससे पांच वर्षीय बालिका नूर पुत्री शाकिर की डीसीएम के पहिये के नीचे आने पर कुचल जाने से मौत हो गयी। जबकि दूसरी चचेरी मासूम बहन आयशा सड़क पर गिरी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। बाइक चला रहा आयशा का पिता आमिर सड़क के बराबर में कच्ची सड़क पर जाकर गिरा जिसे उसे मामूली चोटें आयी। परिजनों ने घायल बालिका आयशा को नर्सिंग होम में भर्ती कराया। घटना के बाद चालक डीसीएम को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर गढ़ी अब्दुल्ला खां चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। वहीं परिजनों ने किसी प्रकार की कार्रवाई से इंकार कर दिया। गढ़ी अब्दुल्ला खां चौकी प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि परिजनों ने किसी •प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इंकार करते हुए शव उन्हें सौंपने का आग्रह किया। जिसके बाद पंचनामा •भरकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं आरोपी डीसीएम चालक फरार हो गया था, डीसीएम पुलिस के कब्जे में है। देर शाम को बच्ची के शव को गमगीन माहौल में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। परिजनों में कोहराम मचा है।
सामान्य प्रश्न
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