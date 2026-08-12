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Shamli News: भभीसा में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, 12 वर्षीय बच्चे समेत तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: गांव भभीसा में दो बाइकों के बीच टक्कर में 12 वर्षीय बच्चे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस ने सभी को कांधला सीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के बाद, गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को शामली जिला अस्पताल रेफर किया गया।

Shamli News: भभीसा में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, 12 वर्षीय बच्चे समेत तीन घायल

Shamli News: थाना क्षेत्र के गांव भभीसा में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 12 वर्षीय बच्चे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को कांधला सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए शामली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मंगलवार को क्षेत्र के गांव भभीसा में दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में गांव आट्टा निवासी वीरेंद्र का पुत्र रोहित, गांव सुनना निवासी सावन और रणवीर का 12 वर्षीय पुत्र सचिन उर्फ भूरा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने तीनों को बेहतर उपचार के लिए शामली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गांव आट्टा निवासी गंगाराम ने आरोप लगाया कि गांव सुनना निवासी बाइक सवार युवक शराब के नशे में बाइक चला रहा था। आरोप है कि नशे की हालत में बाइक चलाते समय उसने सामने से आ रही दूसरी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए。

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पुलिस की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि घायलों की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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घायलों का इलाज

11एसएमएल 44 कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराते घायल

सामान्य प्रश्न

कितने लोग इस दुर्घटना में घायल हुए?
दुर्घटना में 12 वर्षीय बच्चे समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
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