Shamli News: बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी शाखाएं काटने का आरोप
Shamli News: कांधला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट की है कि उसके आम और शीशम के पेड़ों की शाखाएं काटकर चोरी की गई हैं। पीड़ित ने दो लोगों पर आरोप लगाया है और नुकसान की भरपाई तथा कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है।
Shamli News: कांधला क्षेत्र में एक बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी-भरी मोटी शाखाएं काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दिल्ली पुलिस कर्मी ने दो लोगों पर आरोप लगाते हुए थाना कांधला में तहरीर देकर नुकसान की भरपाई और संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है।थाना क्षेत्र के रेलवे मंडी निवासी एवं दिल्ली पुलिस में कार्यरत दीपक बालियान ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि कस्बे की पूर्वी दिशा में स्थित उनके आम के बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी-भरी मोटी शाखाएं काटकर चोरी कर ली गई हैं। उनके बाग के पड़ोस में स्थित दूसरे बाग को गांव भारसी निवासी राजेंद्र पुत्र बारूमल ने ठेके पर लिया हुआ है।
आरोप है कि करीब दो दिन पहले राजेंद्र ने अपने साथी फरमान कांधला के साथ मिलकर उनके बाग की मेड़ पर लगे फलदार आम और शीशम के पेड़ों की मोटी शाखाएं काट लीं। पीड़ित का कहना है कि इस घटना से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा लागू वृक्ष संरक्षण संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए नुकसान की भरपाई कराने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।