Shamli News: बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी शाखाएं काटने का आरोप

Shamli News: कांधला क्षेत्र में एक बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी-भरी मोटी शाखाएं काटकर चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दिल्ली पुलिस कर्मी ने दो लोगों पर आरोप लगाते हुए थाना कांधला में तहरीर देकर नुकसान की भरपाई और संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है।थाना क्षेत्र के रेलवे मंडी निवासी एवं दिल्ली पुलिस में कार्यरत दीपक बालियान ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि कस्बे की पूर्वी दिशा में स्थित उनके आम के बाग से आम और शीशम के पेड़ों की हरी-भरी मोटी शाखाएं काटकर चोरी कर ली गई हैं। उनके बाग के पड़ोस में स्थित दूसरे बाग को गांव भारसी निवासी राजेंद्र पुत्र बारूमल ने ठेके पर लिया हुआ है।