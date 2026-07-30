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Shamli News: सावन शुरू होते ही बढ़ी कांवड़ियों की आमद, शहर में लागू हुआ रूट डायवर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही जनपद में कांवड़ियों की आवाजाही तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और य

Shamli News: सावन शुरू होते ही बढ़ी कांवड़ियों की आमद, शहर में लागू हुआ रूट डायवर्जन

Shamli News: शामली। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही जनपद में कांवड़ियों की आवाजाही तेज हो गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर में कांवड़ मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है तथा विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांवडियों की बढती संख्या के देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का रूट डायवर्जन कर उन्हें वैकल्पिक मार्गों से भेजना शुरू कर दिया है। वहीं शहर से होकर गुजरने वाली यात्री बसों को भी सहारनपुर हाईवे स्थित गोल चक्कर पर रोककर नियंत्रित किया जा रहा है।

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साईं मंदिर से करनाल हाईवे तक वाहनों को जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि इसके आगे शहर में सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुजफ्फरनगर हाईवे से लेकर कस्बा बनत, तहसील चौराहा, एमएसके रोड, एसटी तिराहा, गुरुद्वारा रोड, धीमानपुरा, भिक्की मोड़, शिव चौक, वीवी इंटर कॉलेज रोड, फव्वारा चौक और कैराना रोड सहित प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर कांवड़ियों के लिए अलग मार्ग आरक्षित किया गया है। इन मार्गों पर लगातार पुलिस कर्मी निगरानी बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से व्यवस्था संभाल रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे रूट डायवर्जन का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। शहर में जगह-जगह सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है।

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