Shamli News: जलालाबाद के कांशीराम आवास में बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिरी

Shamli News: जलालाबाद। कस्बे के कांशीराम आवास परिसर में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया। आवास परिसर की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिसकी चपेट में नीचे खड़ी एक ई-रिक्शा आ गई और वह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ सेकंड का अंतर भी बड़ा हादसा साबित हो सकता था। मात्र 16 साल मे जर्जर हो चुके है कांषीराम आवास,निर्माण कम्पनी पर उठे सवाल। जलालाबाद मे वर्ष 2010 मे मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्र्तगत नगर पंचायत जलालाबाद की भूमि पर 216 बहुमंजली आवासो का निर्माण नगर के गरीब लोगो के लिए किया गया था जिसका आवंटन लाटरी के माध्यम से नगर के आवास विहिन लोगो को किया गया था।

इन आवसो मे साढे तीन लाख से पांच लाख के बीच की लागत का अनुमान है। करोडो की लागत से बने 216 भवन मात्र 16 वर्ष मे अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। जिसके चलते ही मंगलवार की देर रात भवनो एक ब्लाक की बाऊंड्री वाल का एक हिस्सा भरभ्रा कर गिर गया जिसमे आवास मे रहने वाले षहादत की ई रिक्षा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई गनीमत रही कि उस समय ब्लाक मे रहने वाले लोग अपने घरो के अन्दर थे जैसे ही दीवार गिरी तेज धमाके सी आवज सुनकर लोग घरो से बाहर निकले जिसके बाद सुरक्षा की दृश्टि से लोग बैचैन रहे। सुबह होते ही नगर पंचायत चेयरर्मन जहीर मलिक , अधिषासी अधिकारी जयवीर षर्मा जेई योगेष काम्बोज आदि ने कांषीराम कालोनी के हादसे वाली जगह का नीरीक्षण किया एवं लोगो से सतर्क रहने की अपील की। कॉलोनी के एक ब्लॉक की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है, जिसे लेकर निवासी लंबे समय से चिंता जता रहे हैं। परिसर में कुल 216 परिवार के लगभग 800 से 1000 लोग रह रहे हैं और जर्जर भवनों के कारण उनके सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा ने बताया कि जर्जर भवनों के संबंध में कार्यदायी संस्था, जिलाधिकारी तथा नगर विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जा चुका है,वर्ष 2010 मे उक्त भवन लेकिन अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों से भवनों का निरीक्षण भी कराया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में एक ब्लॉक को पूरी तरह जर्जर घोषित किया गया है, जिसके ध्वस्तीकरण के लिए सम्बन्धित विभाग को लिखा गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत उस ब्लॉक को पहले ही खाली करा दिया गया है। इतने लोगो से भवनो को खाली कराना और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना नगर पंचायत के लिए संभव नही है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय व नगर विकास को पत्र लिखा गया है । शासन की गाईडलाईन के अनुसार कार्यवाही संभव है। कुछ दिन पूर्व ही भवनो की पानी की पाईप लाईन बदली गई थी और भवनो की बाहरी दीवरो पर रंगाई पुताई करा कार्य चल रहा है।