Shamli News: बोलेरो और साइकिल की भिड़ंत में किशोर गंभीर, हायर सेंटर रेफर
Shamli News: बाबरी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को बोलेरो और साइकिल की टक्कर में 15 वर्षीय किशोर वंश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद शामली से मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया। परिवार में चिंता का माहौल है और पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
Shamli News: बाबरी। थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को बोलेरो और साइकिल की आमने-सामने हुई भिड़ंत में एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद शामली से हायर सेंटर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार क़ो बाबरी निवासी 15 वर्षीय वंश पुत्र सुनील सैनी साईकिल चालक तथा 12 वर्षीय भव्य पुत्र सचिन भटनागर साईकिल पर पीछे बैठ कर बस स्टैंड बुटराडा पर कांवड़ यात्रा देखने गए थे। वहां से वापस लौटते समय थाना बाबरी के सामने उनकी साइकिल की सामने से आ रही बोलेरो कार से टक्कर हो गई।
हादसे में साइकिल चला रहा वंश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथी भव्य को मामूली चोटें आईं।घटना के दौरान थाना बाबरी पर मौजूद पुलिस द्वारा घायल को उपचार के लिए शामली अस्पताल भिजवाया,तथा भव्य क़ो परिजनों क़ो सौंप दिया, गंभीर घायल वंश क़ो चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए शामली से हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर मेरठ के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल है। पुलिस फरार बोलेरो चालक और वाहन की तलाश में जुटी है।
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