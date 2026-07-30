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Shamli News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मजदूर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना के खुरगान गांव के 18 वर्षीय उमैर ने अपने दो दोस्तों के साथ बाइक से पानीपत की फैक्ट्री जा रहे थे। हरियाणा की ओर से आई पिकअप वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उमैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Shamli News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार मजदूर घायल

Shamli News: कैराना। बुधवार रात करीब नौ बजे गांव खुरगान निवासी 18 वर्षीय उमैर अपने दो साथियों के साथ बाइक द्वारा पानीपत में पायदान बनाने की फैक्ट्री में जा रहा था। हरियाणा साइड सनौली के पास पिकअप गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी, जिस कारण उमैर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक पर पीछे बैठे दोनों साथी बाल-बाल बच गए। हरियाणा पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत के चलते परिजन घायल को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है।

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