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Shamli News: चिकित्सक के प्रयास से आठ साल बाद युवती के आधार में हुए संसोधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली के गांव बलवा में रहने वाली 24 वर्षीय फातिमा पिछले आठ वर्षों से आधार कार्ड में जेंडर की गलती की वजह से परेशान थी। महिला के स्थान पर पुरूष जेंडर दर्ज होने से उसकी पढ़ाई और नौकरी प्रभावित हुई। हाल ही में डा. विजेंद्र कुमार की मदद से उसकी कैरियोटाइपिंग जांच हुई, जिसके बाद आधार कार्ड में सुधार हुआ।

Shamli News: चिकित्सक के प्रयास से आठ साल बाद युवती के आधार में हुए संसोधन

Shamli News: शामली। आधार कार्ड में हुई एक तकनीकी गलती ने गांव बलवा की 24 वर्षीय फातिमा पिछले आठ सालों से परेशान घूम रही थी। आधार में महिला के स्थान पर पुरूष जेंडर दर्ज होने पर वह पढाई और नौकरी से भी वंचित हो गई थी। एक सप्ताह पहले महिला रोग विशेषज्ञ डा. विजेन्द्र कुमार के प्रयास से युवती की कैरियोटाइपिंग जांच हुई, जिसके बाद अब उसके आधार कार्ड में जेंडर बदल दिया गया है। क्षेत्र के गांव बलवा निवासी फातिमा पुत्री तैय्यब ने बताया कि करीब आठ वर्ष पहले वह गांव के राजकीय हाईस्कूल में कक्षा नौ की छात्रा थी। उस समय विद्यालय में आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए एक जनसेवा केंद्र संचालक को बुलाया गया था।

आधार अपडेट के दौरान उसकी जन्मतिथि में संशोधन किया गया, लेकिन इसी प्रक्रिया में महिला के स्थान पर गलती से पुरुष जेंडर दर्ज कर दिया गया। तभी से उसके आधार कोर्ड में समस्या बनी हुई थी और दर दर की ठोकरे खाने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नही हो पा रहा था। इसके कारण उसकी पढाई और शैक्षिक प्रमाण पत्र भी रूक गए थे। करीब एक सप्ताह पहले उसे जानकारी मिली कि जेंडर संबंधी त्रुटि को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसने सीएमओ कार्यालय में आवेदन किया। जिसके बाद युवती को महिला रोग विशेषज्ञ डा. विजेन्द्र कुमार के पास भेजा गया। चिकित्सक ने युवती को समस्या को गंभीरता से समझते हुए मेरठ भेजकर कैरियोटाइपिंग जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर युवती के आधार कार्ड में संसोधन हो गया और अब उसका आधार कार्ड की त्रुटि खत्म हो सकी। डा. विजेन्द्र ने युवक के हुए खर्च के रूपये देते हुए उसको आधार कार्ड सौंपा है।

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