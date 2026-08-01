Shamli News: युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आदर्श मंडी थाने रैफर

Shamli News: झिंझाना क्षेत्र के गांव ताना निवासी युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच अब शामली के आदर्श मंडी थाना पुलिस करेगी। झिंझाना पुलिस के मुताबिक घटना स्थल आदर्श मंडी थानाक्षेत्र का है। उधर युवती की मौत को लेकर जिस युवक ने सूचना दी थी उसने खुद को मृतका का प्रेमी बताया है। उसके इस बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस पोस्मार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। क्षेत्र के गांव के गांव की मूल निवासी एक युवती परिवार के साथ शामली में आदर्श मंडी थानाक्षेत्र में माजरा रोड स्थित मंडी के आवास पर रहती थी।

युवती की बुधवार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी। परिजन युवती का शव गांव ताना में लेकर पहुंच गए। युवती के शव की अंतिम संस्कार की तैयारी थी तभी गांव के युवक ने युवती की हत्या की आशंका जताते हुए सूचना पुलिस को दी। इस पर झिंझाना पुलिस गांव ताना में पहुची। परिजनों का कहना था कि अचानक तबियत खराब होने से उसकी मौत हुई है। परिजन पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकरपोटमर्टम के लिए भेज दिया था। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उधर ताना निवासी हिमांशु का कहना है कि उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह सुबह के समय दिल्ली से गांव आया तो युवती के घर के बाहर भीड़ लगी थी। उसने पता किया तो युवती की मौत हो गयी है। युवती के गले पर भी निशान थे। उसे मौत अप्राकृतिक लगी। इसलिए पुलिस को सूचना दी। कुछ महीने पहले युवती का रिश्ता भी दूसरी जगह तय कर दिया था लेकिन उस युवक को पता लगने पर उसने रिश्ता तोड़ दिया था। पुलिस उससे तहरीर मांग रही थी लेकिन उसने तहरीर नहीं दी। वह चाहते है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे। शुक्रवार को झिंझाना एसओ ने बताया कि घटना स्थल आदर्श मंडी थाने का है। इसलिए आदर्श मंडी ही इस मामले में आगे की जांच करेगी। आदर्श मंडी एसओ ने बताया कि यह मामला आज आदर्श मंडी थाने आया है। अभी तहरीर नहीं आयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आयी है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।