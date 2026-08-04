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Shamli News: समझौते के दबाव को लेकर तेहरवी में बवाल, दोनों पक्षों ने लगाए मारपीट के आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: झिंझाना के गांव लव्वा दाउदपुर में विवाहिता ममता की संदिग्ध मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। मारपीट और गाली-गलौज की घटना घटित हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को थाने लाया और आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया।

Shamli News: समझौते के दबाव को लेकर तेहरवी में बवाल, दोनों पक्षों ने लगाए मारपीट के आरोप

Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव लव्वा दाउदपुर में विवाहिता ममता की संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजन शव को पैतृक गांव आमवाली ले आए थे, जहां अंतिम संस्कार के बाद सोमवार को तेहरवी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से मारपीट, गाली-गलौज और समझौते का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। सूचना पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की। बताया गया कि ममता की संदिग्ध मौत के मामले में मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत सात लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

तेहरवी के दौरान मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के कुछ लोग समझौता कराने के उद्देश्य से पहुंचे और विरोध करने पर गाली-गलौज व मारपीट की। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।वहीं, गांव आमवाली निवासी रामकुमार ने भी थाना झिंझाना में तहरीर देकर आरोप लगाया कि तेहरवी के दौरान ममता के ससुर ओमपाल, एक देवर और अन्य लोगआए हुए थे जिन्होंने दुसरी पुत्री बबली व उसके पुत्र सोनू ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे उनको चोटें आईं। उसने उसने खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले आई।

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